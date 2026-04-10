Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesi üzerinden Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararları açıklandı.

TFF'den yapılan açıklamada Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'ya 21 gün hak mahrumiyeti ve 2.8 milyon TL para cezası verildi. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a ceza verilmediği belirtilirken Vaclav Cerny 500 bin TL, Emmanuel Agbadou'ya ise 1 milyon TL para cezası verildiği duyuruldu.

Öte yandan siyah-beyazlı kulübe çeşitli nedenlerden dolayı toplam 4 milyon 160 bin TL para cezası verildiği kaydedildi.

Fenerbahçe'ye ise Beşiktaş derbisinde saha olayları nedeniyle 220 bin TL para cezası, bazı tribünlere ise bloke cezası verildi.

Trendyol Süper Lig'de 28. hafta oynanan Trabzonspor-Galatasaray derbisinin cezaları da açıklandı. TFF'den yapılan açıklamaya göre çeşitli nedenlerden dolayı Trabzonspor'a toplam 1 milyon 440 bin TL para cezası verildi.

Bordo-mavili takımın futbolcusu Boran Başkan, müsabaka sonrası akredite edilmediği yeşil zemine girmesinden ve rakip takım mensuplarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 120 bin TL para cezası aldı.

Galatasaray'a ise 1 milyon 240 bin TL para cezasına ek olarak bazı bloklara bloke cezası verildiği duyuruldu.