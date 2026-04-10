İSTANBUL 10°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Nisan 2026 Cuma / 23 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,689
  • EURO
    52,3558
  • ALTIN
    6822.14
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • PFDK kararları açıklandı! Beşiktaş'ta 3 isme ceza verildi
PFDK kararları açıklandı! Beşiktaş'ta 3 isme ceza verildi

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine ilişkin kararlarını açıkladı. TFF'den yapılan duyuruya göre, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı 21 gün hak mahrumiyeti cezası alırken 2,8 milyon TL de para cezasına çarptırıldı. Öte yandan futbolculardan Vaclav Cerny ve Emmanuel Agbadou'nun cezaları belli oldu.

BEYZA NUR YILMAZ10 Nisan 2026 Cuma 10:20
ABONE OL

Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesi üzerinden Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararları açıklandı.

TFF'den yapılan açıklamada Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'ya 21 gün hak mahrumiyeti ve 2.8 milyon TL para cezası verildi. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a ceza verilmediği belirtilirken Vaclav Cerny 500 bin TL, Emmanuel Agbadou'ya ise 1 milyon TL para cezası verildiği duyuruldu.

Öte yandan siyah-beyazlı kulübe çeşitli nedenlerden dolayı toplam 4 milyon 160 bin TL para cezası verildiği kaydedildi.

Fenerbahçe'ye ise Beşiktaş derbisinde saha olayları nedeniyle 220 bin TL para cezası, bazı tribünlere ise bloke cezası verildi.

Trendyol Süper Lig'de 28. hafta oynanan Trabzonspor-Galatasaray derbisinin cezaları da açıklandı. TFF'den yapılan açıklamaya göre çeşitli nedenlerden dolayı Trabzonspor'a toplam 1 milyon 440 bin TL para cezası verildi.

Bordo-mavili takımın futbolcusu Boran Başkan, müsabaka sonrası akredite edilmediği yeşil zemine girmesinden ve rakip takım mensuplarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 120 bin TL para cezası aldı.

Galatasaray'a ise 1 milyon 240 bin TL para cezasına ek olarak bazı bloklara bloke cezası verildiği duyuruldu.

ÖNERİLEN VİDEO

Küçükçekmece'de motosiklet kabusu: Otobüsten inerken hayatının şokunu yaşadı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.