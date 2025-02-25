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Spor

PFDK kararları açıklandı! Derbinin faturası kesildi

TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, disipline sevk edilen isimleri açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho listede yer aldı.

Haber Merkezi25 Şubat 2025 Salı 22:14 - Güncelleme:
PFDK kararları açıklandı! Derbinin faturası kesildi
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TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, disipline sevk edilen isimleri açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho hakkında alınan kararlar şu şekilde:

GALATASARAY A.Ş.Kulübü teknik sorumlusu OKAN BURUK'un müsabaka sonrası basın toplantısındaki beyanlarında yer alan "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü futbolcusu MAURO EMANUEL ICARDI'nın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu JOSE MARIO DOS SANTOS MOURINHO FELIX 'in aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve müsabaka sonrası basın toplantısındaki beyanlarında yer alan "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 25.02.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine, karar verilmiştir."

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