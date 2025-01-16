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Spor

PFDK kararları açıklandı! Galatasaray ve Fenerbahçe'ye ceza

PFDK, sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle Metin Öztürk ve Fenerbahçe'ye ceza verdi.

Haber Merkezi16 Ocak 2025 Perşembe 19:33 - Güncelleme:
PFDK kararları açıklandı! Galatasaray ve Fenerbahçe'ye ceza
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PFDK, sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk ve Fenerbahçe'ye ceza verdi.

İşte yapılan açıklama:

GALATASARAY A.Ş. idarecisi METİN ÖZTÜRK'ün, müsabaka sonrası medyaya yapmış olduğu beyanlarında yer alan sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle FDT'nin 38/1-a maddesi uyarınca ve FDT'nin 11. maddesinde düzenlenen tekerrür hükmü uygulanarak 450.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 13.01.2025 tarihinde oynanan TÜMOSAN KONYASPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 168.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 8. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 660.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN KUZEY ÜST A-B-C bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu FDT'nin 53/8. maddesi kapsamındaki çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 780.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 12.01.2025 tarihinde Kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yayınlanan Sportmenliğe Aykırı Açıklamalar nedeniyle FDT'nin 38/4-b maddesi uyarınca 600.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir.

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