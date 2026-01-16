Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray'a 1 milyon 320 bin TL, Fenerbahçe'ye ise 330 bin TL para cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre PFDK, 10 Ocak'ta oynanan Turkcell Süper Kupa finalindeki Galatasaray - Fenerbahçe maçında taraftarların neden olduğu saha olayları ile takım halinde kupa seremonisine katılmaması sebebiyle sarı-kırmızılı kulübe toplam 1 milyon 320 bin TL para cezası uyguladı. Kurul aynı maçta taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle Fenerbahçe'yi de 330 bin TL parayla cezalandırdı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 15 Ocak 2026 tarih ve 45 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar şöyle:

1- GALATASARAY A.Ş. hakkında, 10.01.2026 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Turkcell Süper Kupa müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin kötü tezahürat nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 220.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.'nin, kupa seremonisine katılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca 1.100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- FENERBAHÇE A.Ş. hakkında, 10.01.2026 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Turkcell Süper Kupa müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin kötü tezahürat nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 330.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- İMAJ ALTYAPI VAN SPOR FK'nın, 09.01.2026 tarihinde oynanan İMAJ ALTYAPI VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ-BOLUSPOR Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 260.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan BATI TRİBÜN A, B bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada İMAJ ALTYAPI VAN SPOR FUTBOL Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 220.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu BATI TRİBÜN A numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

1. ve 2. maddede 2 farklı eylem nedeniyle bloke edildiği belirtilen BATI TRİBÜN A bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının toplamda takip eden 2 ev sahibi kulüp olduğu müsabakada bloke edilmesine,

4- AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübünün, 09.01.2026 tarihinde oynanan AMED SPORTİF FAALİYETLER-ARCA ÇORUM FK Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 110.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübünün, taraftarların stadyum içerisine kapalı şekilde ve şişe içerisinde içeceklerle alınmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 110.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 80.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan DOĞU ALT TRİBÜN 131, 132, 133, 134, BATI ALT TRİBÜN 110, 111, GÜNEY ALT TRİBÜN 122, 123,124 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

5- SAKARYASPOR A.Ş.'nin, 10.01.2026 tarihinde oynanan SAKARYASPOR A.Ş.-BANDIRMA SPOR Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 110.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu BATI ALT TRİBÜN 132 numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada SAKARYASPOR A.Ş.'nin, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 40/2. maddesi uyarınca 27.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK sporcusu GIANNI SALVATORE P. BRUNO'nun, 11.01.2026 tarihinde oynanan SMS GRUP SARIYERSPOR-ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK Trendyol 1. Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 40.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

7- ÖZBELSAN SİVASSPOR Kulübü sporcusu ÖZKAN YİĞİTER'in, 11.01.2026 tarihinde oynanan ÖZBELSAN SİVASSPOR-ERZURUMSPOR FK Trendyol 1. Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

8- ERZURUMSPOR FK'nın, 11.01.2026 tarihinde oynanan ÖZBELSAN SİVASSPOR-ERZURUMSPOR FK Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY ÜST MİSAFİR TRİBÜN MİSAFİR KUZEY A blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

9- MANİSA FK antrenörü ABİDİN ÇAKMAK'ın, 12.01.2026 tarihinde oynanan MANİSA FUTBOL KULÜBÜ-EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR Trendyol 1. Lig müsabakasında, rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 40.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

10- EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR Kulübü kaleci antrenörü KEREM HASAN KESKİN'in, 12.01.2026 tarihinde oynanan MANİSA FUTBOL KULÜBÜ-EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR Trendyol 1. Lig müsabakasında, rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 40.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

11- SOMASPOR Kulübünün, 10.01.2026 tarihinde oynanan GÜZİDE GEBZE SPOR KULÜBÜ-SOMASPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 40/2. maddesi uyarınca 14.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

12- ADANASPOR A.Ş.'nin, 10.01.2026 tarihinde oynanan ISBAŞ ISPARTA 32 SPOR KULÜBÜ-ADANASPOR A.Ş. TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, misafir takımın kendi bayrağını yanında bulundurmaması ve bayrak direğine çekilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 55.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

13- KUZEYBORU 68 AKSARAY BELEDİYE SPOR Kulübü antrenörü VEDAT ATA'nın, 11.01.2026 tarihinde oynanan KUZEYBORU 68 AKSARAY BELEDİYE SPOR-KCT 1461 TRABZON FK TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

14- GRANNY'S WAFFLES KIRKLARELİSPOR Kulübü sporcusu MASSIS GÜLÜK'ün, 11.01.2026 tarihinde oynanan GRANNY'S WAFFLES KIRKLARELİSPOR-ARKENT ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ FUTBOL SK TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/5-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

15- TURKİSH OİL YENİ MERSİN İDMANYURDU FUTBOL A.Ş.'nin, 11.01.2026 tarihinde oynanan MENEMEN FK-TURKİSH OİL YENİ MERSİN İDMANYURDU FUTBOL A.Ş. TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, müsabaka kıyafeti ile belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmemesinden dolayı Futbol Müsabaka Talimatı'nın 24/1-a ve 23/4. maddeleri uyarınca (3-0) HÜKMEN MAĞLUP SAYILMASINA ve (3) PUAN SİLME CEZASI ile cezalandırılmasına,

16- İSKENDERUNSPOR A.Ş.'nin, 10.01.2026 tarihinde oynanan İSKENDERUNSPOR A.Ş.-BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ A.Ş. TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, müsabakada özel güvenlik görevlisi görevlendirilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 55.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

17- SULTAN SU İNEGÖLSPOR Kulübünün, 11.01.2026 tarihinde oynanan SULTAN SU İNEGÖLSPOR-BATMAN PETROL SPOR A.Ş. TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 6. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 42.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada SULTAN SU İNEGÖLSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 55.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

18- YALOVA FK 77 SPOR Kulübü sporcusu ALİ UĞURHAN UĞURLU'nun, 10.01.2026 tarihinde oynanan YALOVA FK 77 SPOR-BEYKOZ İSHAKLI SPOR FAALİYETLERİ A.Ş. TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

19- KESTEL ÇİLEK SPOR Kulübü antrenörü MELİK ÖZMEN'in, 10.01.2026 tarihinde oynanan KESTEL ÇİLEK SPOR-BURSA YILDIRIMSPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

20- KÜÇÜKÇEKMECE SİNOP SPOR A.Ş.'nin, 11.01.2026 tarihinde oynanan KÜÇÜKÇEKMECE SİNOP SPOR A.Ş.-İNKILAP FUTBOL SPOR KULÜBÜTFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 16.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KÜÇÜKÇEKMECE SİNOP SPOR A.Ş. sporcusu TAHA CAN VELİOĞLU'nun, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

21- EDİRNESPOR Kulübü görevlisi AHMET ERGİNLER'in, 11.01.2026 tarihinde oynanan EDİRNESPOR-GALATA SPOR KULÜBÜ TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

22- MALATYA YEŞİLYURT SPOR Kulübünün, 11.01.2026 tarihinde Yeni Malatya Stadyumunda oynanan MALATYA YEŞİLYURT SPOR KULÜBÜ-SUVERMEZ KAPADOKYA SPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, ev sahibi takım, misafir takım ve hakem soyunma odalarında sıcak su sisteminin müsabaka sonrasında çalışır durumda bulundurulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 27.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

23- KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR görevlisi YILMAZ MIZRAK'ın, 11.01.2026 tarihinde oynanan KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR-12 BİNGÖL SPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

24- SİLİFKE BELEDİYE SPOR Kulübünün, 11.01.2026 tarihinde oynanan SİLİFKE BELEDİYE SPOR-EJDEROĞLU KIRŞEHİR FUTBOL SPOR KULÜBÜ TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 32.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

25- MDGRUP OSMANİYESPOR Kulübünün, 11.01.2026 tarihinde oynanan MDGRUP OSMANİYESPOR-ETİ GÜBRE MAZIDAĞI FOSFAT SPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, müsabakada özel güvenlik görevlisi görevlendirilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 27.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MDGRUP OSMANİYESPOR Kulübü görevlisi MUHAMMET YAVUZ GÖRGÜN'ün, müsabaka hakemlerine yönelik hakaretleri nedeniyle FDT'nin 41/1-c maddesi uyarınca 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

26- 1926 BULANCAKSPOR Kulübünün, 10.01.2026 tarihinde oynanan 1926 BULANCAKSPOR-FATSA BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, stadyumda yer alan koltukların numaralandırılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 27.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

27- ÇAYELİ SPOR Kulübünün, 10.01.2026 tarihinde oynanan ÇAYELİ SPOR-PAZARSPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, stadyumda itfaiye araç ve görevlilerinin hazır bulundurulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 13.750.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

28- PAZARSPOR Kulübünün, 10.01.2026 tarihinde oynanan ÇAYELİ SPOR-PAZARSPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 27.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

29- AMASYASPOR FK görevlisi BARIŞ DANDAN'ın, 10.01.2026 tarihinde oynanan AMASYASPOR FK-GİRESUNSPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, müsabaka hakemlerine yönelik hakaretleri nedeniyle FDT'nin 41/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

30- ORDUSPOR 1967 A.Ş.'nin, 11.01.2026 tarihinde oynanan ORDUSPOR 1967 A.Ş.-ARTVİN HOPASPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, akreditasyon sisteminin işletilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 27.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

31- YOZGAT BELEDİYESİ BOZOK SPOR Kulübünün, 11.01.2026 tarihinde oynanan YOZGAT BELEDİYESİ BOZOK SPOR-DÜZCE CAM DÜZCESPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 16.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

32- NAZİLLİ SPOR A.Ş.'nin, 10.01.2026 tarihinde oynanan NAZİLLİ SPOR A.Ş.-AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 4. Grup müsabakasında, yedek kulübesinde lisanslı bir fizyoterapist veya masör ile doktor bulundurulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 27.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada NAZİLLİ SPOR A.Ş.'nin, müsabakada özel güvenlik görevlisi görevlendirilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 27.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada NAZİLLİ SPOR A.Ş.'nin, müsabakada top toplayıcı bulundurulmaması suretiyle talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 27.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada NAZİLLİ SPOR A.Ş.'nin, biri açık renk diğeri ise koyu renk olmak üzere en az 2 adet forma setini müsabaka organizasyon toplantısında ve müsabaka saatinde yanlarında bulundurulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca 27.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

33- İZMİR ÇORUHLU FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. teknik sorumlusu LEVENT ERİŞ'in, 10.01.2026 tarihinde oynanan İZMİR ÇORUHLU FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-DENİZLİ İDMANYURDU GÜRELLER SPOR KULÜBÜ TFF 3. Lig 4. Grup müsabakasında, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/2. ve 35/4. maddeleri uyarınca 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada İZMİR ÇORUHLU FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. antrenörü MURAT ALAÇAYIR'ın, rakip takım mensuplarına yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada İZMİR ÇORUHLU FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. kaleci antrenörü SERKAN ATEŞ'in, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada İZMİR ÇORUHLU FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. kaleci antrenörü SERKAN ATEŞ'in rakip takım mensuplarına yönelik hakaretleri nedeniyle FDT'nin 41/1-c maddesi uyarınca 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada İZMİR ÇORUHLU FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. sporcusu AMİR GÜREN'in, rakip takım mensuplarına yönelik hakaretleri nedeniyle FDT'nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada İZMİR ÇORUHLU FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. antrenörü SERDAR BERKİN'in, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada İZMİR ÇORUHLU FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. antrenörü İBRAHİM POLİGON'un, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

34- DENİZLİ İDMANYURDU GÜRELLER SPOR Kulübü antrenörü TAHSİN TAHRACI'nın, 10.01.2026 tarihinde oynanan İZMİR ÇORUHLU FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-DENİZLİ İDMANYURDU GÜRELLER SPOR KULÜBÜ TFF 3. Lig 4. Grup müsabakasında, rakip takım mensuplarına yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada DENİZLİ İDMANYURDU GÜRELLER SPOR Kulübü idarecisi BÜLENT FİL'in, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

35- ALTAY Kulübünün, 10.01.2026 tarihinde oynanan ALTAY-OKTAŞ UŞAK SPOR A.Ş. TFF 3. Lig 4. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 16.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

36- AFYONSPOR Kulübünün, 11.01.2026 tarihinde oynanan AFYONSPOR KULÜBÜ-KARŞIYAKA TFF 3. Lig 4. Grup müsabakasında, müsabakada özel güvenlik görevlisi görevlendirilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 27.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada AFYONSPOR Kulübünün, ev sahibi kulüp temsilcisinin müsabaka organizasyon güvenlik ve eş güdüm toplantısına katılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 27.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

37- SÖKE 1970 SPOR Kulübü sporcusu LATİF AKLAN'ın, 11.01.2026 tarihinde oynanan NEV SAĞLIK GRUBU BALIKESİRSPOR-SÖKE 1970 SPOR KULÜBÜ TFF 3. Lig 4. Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 3.350.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

38- YALOVA FK 77 SPOR Kulübünün, 25.12.2025 tarihinde Profesyonel Takım Antrenörü ile sözleşmesinin feshedilmesine rağmen 2 haftalık süre içerisinde zorunlu kadronun tamamlanmamasından dolayı Antrenörlerin Statüsü ve Çalışma Esasları Talimatı'nın 7/2. maddesine aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 7/5. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 75.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

39- 1926 BULANCAKSPOR Kulübünün, 19.12.2025 tarihinde Kaleci Antrenörü ile sözleşmesinin feshedilmesine rağmen 2 haftalık süre içerisinde zorunlu kadronun tamamlanmamasından dolayı Antrenörlerin Statüsü ve Çalışma Esasları Talimatı'nın 7/2. maddesine aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 7/5. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 75.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

40- BORNOVA 1877 SPORTİF YATIRIMLAR A.Ş.'nin, 23.10.2025 tarihinde Kaleci Antrenörü ile sözleşmesinin feshedilmesine rağmen 2 haftalık süre içerisinde zorunlu kadronun tamamlanmamasından dolayı Antrenörlerin Statüsü ve Çalışma Esasları Talimatı'nın 7/2. maddesine aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 7/5. maddesi uyarınca 150.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

41- SOMASPOR Kulübünün, Profesyonel Takım Teknik Sorumlusu ile 26.12.2025 tarihinde sözleşmesinin feshedilmesine rağmen 2 haftalık süre içerisinde zorunlu kadronun tamamlanmamasından dolayı Antrenörlerin Statüsü ve Çalışma Esasları Talimatı'nın 7/2. maddesine aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 7/5. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

42- POLATLI 1926 SPOR Kulübünün, Profesyonel Takım Teknik Sorumlusu ve Kaleci Antrenörü ile 19.12.2025 tarihinde sözleşmelerinin feshedilmesine rağmen 2 haftalık süre içerisinde zorunlu kadronun tamamlanmamasından dolayı Antrenörlerin Statüsü ve Çalışma Esasları Talimatı'nın 7/2. maddesine aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 7/5. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 75.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

43- NAZİLLİ SPOR A.Ş.'nin, Profesyonel Takım Teknik Sorumlusu ile 15.12.2025 tarihinde, Profesyonel Takım Antrenörü ve Kaleci Antrenörü ile 22.10.2025 tarihinde sözleşmelerinin feshedilmesine rağmen 2 haftalık süre içerisinde zorunlu kadronun tamamlanmamasından dolayı Antrenörlerin Statüsü ve Çalışma Esasları Talimatı'nın 7/2. maddesine aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 7/5. maddesi uyarınca 150.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

44- ADANASPOR A.Ş.'nin, 2025/2026 futbol sezonu başından itibaren kadrosunda bulundurması zorunlu olan antrenörlerden; Atletik Performans Antrenörünün bulundurulmamasından dolayı Antrenörlerin Statüsü ve Çalışma Esasları Talimatı'nın 7/1. maddesine aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 7/5. maddesi uyarınca 450.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir.