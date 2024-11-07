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Spor

PFDK kararları açıklandı! Jose Mourinho'nun cezası belli oldu

PFDK, Fenerbahçe, Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya 1 maç ceza verildiğini açıkladı.

7 Kasım 2024 Perşembe 21:32 - Güncelleme:
PFDK kararları açıklandı! Jose Mourinho'nun cezası belli oldu
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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe, Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya 1 maç ceza verildiğini açıkladı.

PFDK'den yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı; "FENERBAHÇE A.Ş. teknik sorumlusu JOSE MARIO DOS SANTOS MOURINHO FELIX'in, rakip takım taraftarlarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 58.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

FENERBAHÇE A.Ş. teknik sorumlusu JOSE MARIO DOS SANTOS MOURINHO FELIX hakkında, rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketinden dolayı Kurulumuza sevk yapılmış ise de; TFF Tahkim Kurulu'nun 11.10.2024 tarih 56 sayılı toplantısında alınmış E.2024/403 – K.2024/396 sayılı emsal niteliğindeki kararı uyarınca FDT'nin 75/2. maddesi doğrultusunda CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA karar verilmiştir"

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