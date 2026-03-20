  PFDK kararları açıklandı! Süper Lig'den 6 kulübe para cezası
Spor

PFDK kararları açıklandı! Süper Lig'den 6 kulübe para cezası

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Süper Lig ve 1. Lig'den toplam 10 kulübe para cezası verirken, birçok sporcu ve teknik adam da men cezasıyla karşı karşıya kaldı. Süper Lig kulüplerine verilen cezalarda en yüksek para cezası Beşiktaş'a verildi. İşte detaylar...

AA20 Mart 2026 Cuma 12:09 - Güncelleme:
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trendyol Süper Lig'den 6 kulübe para cezası verdi.

TFF'nin açıklamasına göre PFDK, ligin 26. haftasındaki farklı ihlaller nedeniyle Beşiktaş'a 1 milyon 660 bin lira, Kocelispor'a 920 bin lira ve Hesap.com Antalyaspor, Göztepe, RAMS Başakşehir ve Trabzonspor'a 220'şer bin lira para cezası uyguladı.

Kurul, ayrıca Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan için TÜMOSAN Konyaspor maçının hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maç men ve 80 bin lira para cezası uygun gördü.

PFDK, Beşiktaş maçında rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi sebebiyle Natura Dünyası Gençlerbirliği sporcusu Sekou Koita'yı 2 maç men ve 53 bin 350 lira para cezasına çarptırdı.

Disiplin Kurulu, ikas Eyüpspor antrenörü Umut Eskiköy'e de müsabaka 4. hakemine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2 maç men ve 53 bin 350 lira para cezası kaydetti.

TRENYOL 1. LİG CEZALARI

PFDK, Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında yaşanan farklı ihlaller nedeniyle SMS Grup Sarıyer'e 660 bin lira, Arca Çorum FK'ye 299 bin 500 lira, Amed Sportif Faaliyetler'e 110 bin lira ve Özbelsan Sivasspor'a da 27 bin lira para cezası verdi.

Öte yandan PFDK, Manisa FK sporcusu Waldir Alenis Vargas Valentin'e ve Esenler Erokspor'un futbolcusu Francis Nzaba'ya 2 maç men ve 26 bin 700 lira para cezası uyguladı.

Kurul, Arca Çorum FK oyuncusu Atakan Akkaynak'ı ve Atakaş Hatayspor'un kaleci antrenörü Ahmet Cihan Abalıoğlu'nu 1 maç men ve 40 bin lira para cezasına çarptırdı.

