İSTANBUL 8°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Şubat 2024 Cuma / 7 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,8421
  • EURO
    33,2422
  • ALTIN
    1992.82
  • BIST100
    9250.36
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

PFDK kararları onadı!

Türkiye Futbol Federasyonu resmi sitesinden yaptığı açıklamada PFDK kararlarını duyurdu.

16 Şubat 2024 Cuma 19:12 - Güncelleme:
PFDK kararları onadı!
ABONE OL

Türkiye Futbol Federasyonu resmi sitesinden yaptığı açıklamada PFDK kararlarını açıkladı.

TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklamada Sivasspor maçında yaptığı açıklamalar nedeniyle PFDK'ya sevk edilen Beşiktaşlı yönetici Feyyaz Uçar'ın 400 bin TL'lik cezasını kaldırıldığını açıkladı.

TFF ayrıca Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'a verilen 1 milyon TL'lik cezayı onadığını da açıkladı.

Ayrıca Pendikspor'da son oynanan maçta kırmızı kart gören Halil Akbunar'ın cezasının 2 maçtan 1 maça düşürüldüğü de açıklandı.

  • PFDK
  • kararlar

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.