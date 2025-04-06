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Spor

PFDK kararları sonrası ilk hamle! Galatasaray cezalara itiraz etti

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe ile oynadıkları derbinin ardından verilen cezalara ilişkin Türkiye Futbol Federasyonu'na itirazda bulundu. İşte detaylar...

IHA6 Nisan 2025 Pazar 15:30 - Güncelleme:
PFDK kararları sonrası ilk hamle! Galatasaray cezalara itiraz etti
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Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile oynadıkları derbinin ardından verilen cezalarla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'na yazılı yaptığı başvuruyla itirazda bulundu.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Ülker Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada yaşanan olaylarla ilgili cezalar açıklanırken, sarı-kırmızılılar cezalara itiraz etti. Galatasaray, yaptığı yazılı başvuruyla verilen cezalara itiraz ederek, TFF Hukuk Kurulu'nu görevini yapması konusunda uyarılarda bulundu.

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