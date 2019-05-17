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PFDK kupa finalinin cezalarını açıkladı

PFDK, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray'a 3-2 kaybeden, ardından kupa seremonisine katılmayan Akhisarspor'a ceza yağdırdı!

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PFDK'nın kararları şöyle:

"Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 17.05.2019 tarih ve 79 sayılı olağanüstü toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

AKHİSARSPOR Kulübünün, 15.05.2019 tarihinde oynanan AKHİSARSPOR-GALATASARAY A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada AKHİSARSPOR Kulübünün, kupa törenine katılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 200.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada AKHİSARSPOR Kulübünün, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 13.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada AKHİSARSPOR Kulübü sporcusu HUGO MIGUEL DE ALMEIDA COSTA LOPES'in, ihraç sonrası sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Cezanın infazının çift sarı kart görmesi nedeniyle oynamaması gereken ilk müsabakayı takiben başlatılmasına,

Aynı müsabakada AKHİSARSPOR Kulübü görevlisi CEM KAVÇAK'ın, müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada AKHİSARSPOR Kulübü görevlisi ALİ YILMAZ'ın, müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada AKHİSARSPOR Kulübü görevlisi ZEKERİYA GÜNEŞ hakkında, müsabaka hakemine yönelik hakem soyunma odası koridorlarında sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Kurulumuza sevk edilmiş se de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

Aynı müsabakada AKHİSARSPOR Kulübü idarecisi İBRAHİM EVREN ACAR hakkında, müsabaka hakemine yönelik hakem soyunma odası koridorlarında sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Kurulumuza sevk edilmiş se de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

Aynı müsabakada AKHİSARSPOR Kulübü sporcusu GÜRAY VURAL'ın müsabaka sonrası sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada AKHİSARSPOR Kulübü sporcusu CANER OSMANPAŞA'nın müsabaka sonrası sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı takdiren 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir."

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