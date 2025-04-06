Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbi mücadelesinin PFDK kararları açıklandı. Okan Buruk'un burnunu sıkarak 44. maddeden (saldırı) tedbirli olarak sevk edilen Jose Mourinho'ya sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 3 maç ceza verildi. Portekizli hocanın cezası 4 maçtan az olduğu için lige yansımayacak.

Mourinho, Trabzonspor derbisinde takımının başında olabilecek. Mert Hakan Yandaş ise 'rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi' dolayısıyla 1 maç ceza aldı. Fred'e 'müsabaka hakemine yönelik hakareti' sebebiyle 3 maç ceza verildi. Bu iki oyuncunun da Bordo-Mavililer'e karşı oynamalarında bir engel bulunmuyor. Kaleci antrenörü Zufic ve yardımcı hoca Foti ise aldıkları 4'er maç cezayı ligde çekecekler. SarıLacivertli kulübe ayrıca 900 bin 750 TL para cezası verildi. Haftayı BAY geçen Galatasaray'ın cezaları ise daha sonra görüşülecek.