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Spor

Süper Lig'de PFDK sevkleri açıklandı

TFF Hukuk Müşavirliği, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen isimleri açıkladı. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki de sevk edilenler listesinde yer aldı.

11 Nisan 2023 Salı 23:52 - Güncelleme:
Süper Lig'de PFDK sevkleri açıklandı
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TFF Hukuk Müşavirliği, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevkleri açıkladı.

Ahmet Nur Çebi: Hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar, sportmenliğe aykırı hareket

Selahattin Baki: Hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar, sportmenliğe aykırı hareket

Nahid Ramazan Yamak: Hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar

Ferhat Karademir: Hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar

Giresunspor: Hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar

Trabzonspor: Çirkin ve kötü tezahürat

Fenerbahçe: Çirkin ve kötü tezarahürat

İşte TFF Hukuk Müşavirliği'nden yapılan açıklama:

"1- FRAPORT TAV ANTALYASPOR Kulübü'nün 07.04.2023 tarihinde oynanan ARABAM.COM KONYASPOR-FRAPORT TAV ANTALYASPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü'nün 08.04.2023 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-İSTANBULSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- İSTANBULSPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu VALON ETHEMİ'nin 08.04.2023 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-İSTANBULSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 08.04.2023 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübü'nün 10.04.2023 tarihinde oynanan YUKATEL KAYSERİSPOR-HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Kulübü'nün 10.04.2023 tarihinde oynanan VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 10.04.2023 tarihinde oynanan VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve kulüp resmi internet sitesinden yayınlanan açıklama suretiyle "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca ve "sportmenliğe aykırı hareket" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü idarecisi SELAHATTİN BAKİ'nin müsabaka sonrası kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalarında yer alan "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca ve "sportmenliğe aykırı hareket" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

8- BITEXEN GİRESUNSPOR Kulübü'nün 09.04.2023 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-BITEXEN GİRESUNSPOR Spor Toto Süper Lig müsabakası sonrasında kulüp sosyal medya hesabından yapılan paylaşım suretiyle "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

BITEXEN GİRESUNSPOR Kulübü Başkanı NAHİD RAMAZAN YAMAK'ın aynı müsabaka sonrası kulüp sosyal medya hesabından yayınlanan açıklamalar suretiyle "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

BITEXEN GİRESUNSPOR Kulübü idarecisi FERHAT KARADEMİR'in aynı müsabaka sonrası sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklama suretiyle "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

9- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü Başkanı AHMET NUR ÇEBİ'nin 10.04.2023 tarihinde medya mensuplarına yaptığı açıklamalar suretiyle "sportmenliğe aykırı hareket" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

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