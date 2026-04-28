Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 28.04.2026 tarih ve 73 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi sitesinden yapılan açıklamada belirtilen sevklerde, 26 Nisan Pazar günü oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören Ederson'da yer aldı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 28.04.2026 tarih ve 73 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

1- TÜMOSAN KONYASPOR Kulübünün, 21.04.2026 tarihinde oynanan TÜMOSAN KONYASPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 440.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TÜMOSAN KONYASPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içerisinde kupa kategorisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 21.04.2026 tarihinde oynanan TÜMOSAN KONYASPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içerisinde kupa kategorisinde misafir kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 35.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- SAMSUNSPOR A.Ş.'nin, 23.04.2026 tarihinde oynanan SAMSUNSPOR A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 220.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

SAMSUNSPOR A.Ş. hakkında, 23.04.2026 tarihinde müsabaka sonrası Kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yayınlanan paylaşımda yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamalar nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

SAMSUNSPOR A.Ş. Başkanı YÜKSEL YILDIRIM'ın, müsabaka sonrası basın mensuplarına yapmış olduğu beyanlarında yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamaları nedeniyle FDT'nin 38/1-a maddesi uyarınca 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 2.800.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- TRABZONSPOR A.Ş.'nin, 23.04.2026 tarihinde oynanan SAMSUNSPOR A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 220.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içerisinde kupa kategorisinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- BURSA YILDIRIM SPOR Kulübünün, 23.04.2026 tarihinde oynanan BURSA YILDIRIM SPOR KULÜBÜ-ÇORLU SPOR 1947 Nesine 3. Lig Play Off müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- ÇORLU SPOR 1947 Kulübünün, 23.04.2026 tarihinde oynanan BURSA YILDIRIM SPOR KULÜBÜ-ÇORLU SPOR 1947 Nesine 3. Lig Play Off müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 40/2. maddesi uyarınca 10.800.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ÇORLU SPOR 1947 Kulübü sporcusu ÇAĞRI BÜLBÜL'ün, rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

7- MALATYA YEŞİLYURT SPOR Kulübünün, 23.04.2026 tarihinde oynanan MALATYA YEŞİLYURT SPOR KULÜBÜ-SİLİFKE BELEDİYE SPOR TFF 3. Lig Play Off müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 41.250.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MALATYA YEŞİLYURT SPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 16.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

8- AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR Kulübünün, 24.04.2026 tarihinde oynanan AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR-KARŞIYAKA Nesine 3. Lig Play Off müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 82.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı FDT'nin 49/3. maddesi uyarınca 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR Kulübü görevlisi ALTAY ERHANOĞLU'nun, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR Kulübü masörü ERAY DEMİRTAŞ'ın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

9- KARŞIYAKA Kulübünün, 24.04.2026 tarihinde oynanan AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR-KARŞIYAKA Nesine 3. Lig Play Off müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 55.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

10- FATSA BELEDİYESPOR Kulübünün, 24.04.2026 tarihinde oynanan FATSA BELEDİYESPOR-52 ORDUSPOR FK Nesine 3. Lig Play Off müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 32.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FATSA BELEDİYESPOR Kulübünün, mensubunun ve taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 82.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FATSA BELEDİYESPOR Kulübü hakkında, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

Aynı müsabakada FATSA BELEDİYESPOR Kulübü görevlisi FAZIL ŞAHİN'in, 1. yardımcı hakeme yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/5-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FATSA BELEDİYESPOR Kulübü görevlisi FAZIL ŞAHİN'in, müsabaka hakemlerine yönelik hakaretleri nedeniyle FDT'nin 41/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

11- NEV SAĞLIK GRUBU BALIKESİRSPOR Kulübünün, 24.04.2026 tarihinde oynanan NEV SAĞLIK GRUBU BALIKESİRSPOR-ESKİŞEHİRSPOR KULÜBÜ Nesine 3. Lig Play Off müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı FDT'nin 49/3. maddesi uyarınca 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada NEV SAĞLIK GRUBU BALIKESİRSPOR Kulübünün, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı FDT'nin 49/1. maddesi uyarınca 65.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada NEV SAĞLIK GRUBU BALIKESİRSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 27.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

12- YOZGAT BELEDİYESİ BOZOK SPOR Kulübünün, 24.04.2026 tarihinde oynanan YOZGAT BELEDİYESİ BOZOK SPOR-KDZ. EREĞLİ BELEDİYE SPOR Nesine 3. Lig Play Off müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 27.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada YOZGAT BELEDİYESİ BOZOK SPOR Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 49/3. maddesi uyarınca FDT'nin 49/3. maddesi uyarınca 60.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada YOZGAT BELEDİYESİ BOZOK SPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içerisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 6. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 21.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada YOZGAT BELEDİYESİ BOZOK SPOR Kulübünün, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı FDT'nin 49/1. maddesi uyarınca 42.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

13- KDZ. EREĞLİ BELEDİYE SPOR Kulübü sporcusu MÜCAHİT EMRE SİVRİ'nin, 24.04.2026 tarihinde oynanan YOZGAT BELEDİYESİ BOZOK SPOR-KDZ. EREĞLİ BELEDİYE SPOR Nesine 3. Lig Play Off müsabakasında, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/2 ve 35/4. maddeleri uyarınca 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.