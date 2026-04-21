PFDK sevkleri açıklandı! Süper Lig'den 12 kulüp listede...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 12 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

Hukuk Müşavirliği'nin PFDK'ya sevk ettiği kulüpler ise şöyle:

Hukuk Müşavirliği'nce 21.04.2026 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

1-HESAP.COM ANTALYASPOR Kulübü'nün 17.04.2026 tarihinde oynanan HESAP.COM ANTALYASPOR-TÜMOSAN KONYASPOR Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- TÜMOSAN KONYASPOR Kulübü'nün 17.04.2026 tarihinde oynanan HESAP.COM ANTALYASPOR-TÜMOSAN KONYASPOR Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 17.04.2026 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca, "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2025-2026 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 6/5 ve EK-1 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü'nün 17.04.2026 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2025-2026 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 6/5 ve EK-1 maddesi uyarınca ve "6 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK Kulübü'nün 18.04.2026 tarihinde oynanan MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK-İKAS EYÜPSPOR Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki " çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- KOCAELİSPOR Kulübü'nün 18.04.2026 tarihinde oynanan KOCAELİSPOR-GÖZTEPE A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- GÖZTEPE A.Ş. Kulübü'nün 18.04.2026 tarihinde oynanan KOCAELİSPOR-GÖZTEPE A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca, "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve "7 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

8- NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ Kulübü'nün 18.04.2026 tarihinde oynanan NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki " usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve " merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

9- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 18.04.2026 tarihinde oynanan NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca, " talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2025-2026 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 6/5 ve EK-1 maddesi uyarınca ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü idarecisi METİN ÖZTÜRK'ün müsabaka sonrası basın mensuplarına yapmış olduğu açıklamalarında yer alan "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

10- SAMSUNSPOR A.Ş. Kulübü'nün 19.04.2026 tarihinde oynanan SAMSUNSPOR A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

11- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 19.04.2026 tarihinde oynanan SAMSUNSPOR A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, " saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

12-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.'nin 20.04.2026 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-ZECORNER KAYSERİSPOR Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

13- ATAKAŞ HATAYSPOR Kulübü'nün 18.04.2026 tarihinde oynanan ATAKAŞ HATAYSPOR-SAKARYASPOR A.Ş. Trendyol 1. Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve 2025-2026 Sezonu TFF 1. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 9/2 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

14- SİPAY BODRUM FK Kulübü antrenörü ALİ GÜRSEL'in 19.04.2026 tarihinde oynanan SİPAY BODRUM FK-ERZURUMSPOR FK Trendyol 1. Lig müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 20.04.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

15- ÖZBEYLİ BANDIRMA SPOR Kulübü'nün 19.04.2026 tarihinde oynanan ÖZBEYLİ BANDIRMA SPOR-AMED SPORTİF FAALİYETLER Trendyol 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve " saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

16- AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü futbolcusu MEHMET MURAT UÇAR'ın 19.04.2026 tarihinde oynanan ÖZBEYLİ BANDIRMA SPOR-AMED SPORTİF FAALİYETLER Trendyol 1. Lig müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 20.04.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

17- ARCA ÇORUM FK Kulübü'nün 19.04.2026 tarihinde oynanan ARCA ÇORUM FK-ÖZBELSAN SİVASSPOR Trendyol 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

18- EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ Kulübü futbolcusu İBRAHİM AKDAĞ'ın 19.04.2026 tarihinde oynanan ESENLER EROKSPOR-EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ Trendyol 1. Lig müsabaka sonrası flaş röportajda yapmış olduğu açıklamalarında yer alan "sportmenliğe aykırı hareketi " nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca 21.04.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

19- EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR Kulübü'nün 19.04.2026 tarihinde oynanan EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR-İMAJ ALTYAPI VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ Trendyol 1. Lig müsabakasındaki "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

20-İMAJ ALTYAPI VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ'nün 19.04.2026 tarihinde oynanan EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR-İMAJ ALTYAPI VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ Trendyol 1. Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve Akreditasyon Talimatı'nın 5. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

İMAJ ALTYAPI VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ görevlisi OKTAY UKAY 'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

İMAJ ALTYAPI VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ görevlisi VELİ TORUN'un aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

İMAJ ALTYAPI VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ idarecisi GÖKHAN HANOĞLU'nun aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.