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Spor

PFDK sevkleri belli oldu

TFF Hukuk Müşavirliği, Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak ve Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut'u PFDK'ye sevk etti.

AA15 Şubat 2022 Salı 21:11 - Güncelleme: 15 Şubat 2022 Salı 21:16
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak'ın yanı sıra İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Murat Sancak, hakem soyunma odasındaki hakareti ve tehdidinin yanı sıra sportmenliğe aykırı hareketi ve müsabaka sonrası medyaya yapmış olduğu açıklamalarda tespit edilen hakaretleri nedeniyle üç ayrı maddeden tedbirli olarak kurula sevk edildi.

Adana Demirspor Kulübü'nün de saha olayları, çirkin ve kötü tezahürat, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedenleriyle PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Trabzonspor karşılaşmasında sportmenliğe aykırı hareketi gerekçe gösterilerek kurula sevk edilen isim oldu.

Galatasaray ve Atakaş Hatayspor da çeşitli sebeplerle kurula sevk edildi.

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