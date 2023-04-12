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Spor

PFDK sevkleri devam ediyor! Ahmet Nur Çebi ve Selahattin Baki'ye ceza yolda

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki, profesyonelliğe aykırı hareketler nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

AA12 Nisan 2023 Çarşamba 09:40 - Güncelleme:
PFDK sevkleri devam ediyor! Ahmet Nur Çebi ve Selahattin Baki'ye ceza yolda
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ile Fenerbahçeli yönetici Selahattin Baki'yi Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Çebi'nin, sportmenliğe aykırı hareket ile hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamaları nedeniyle disipline gönderildiği kaydedildi.

Fenerbahçeli yönetici Selahattin Baki'nin de hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamaları ile sportmenliğe aykırı hareket gerekçeleriyle PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.

Giresunspor Kulübü Başkanı Nahid Ramazan Yamak'ın ise hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamaları nedeniyle kurula gönderildiği duyuruldu.

7 KULÜP DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

Süper Lig'den 7 kulüp, çeşitli gerekçelerle PFDK'ye sevk edildi.

Fraport TAV Antalyaspor ve Yukatel Kayserispor'un saha olayları, MKE Ankaragücü, Trabzonspor ve VavaCars Fatih Karagümrük'ün çirkin ve kötü tezahürat, Bitexen Giresunspor'un ise hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar sebebiyle disipline gönderildiği aktarıldı.

Fenerbahçe'nin de çirkin ve kötü tezahürat, hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar ve sportmenliğe aykırı hareket gerekçeleriyle kurula sevk edildiği kaydedildi.

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