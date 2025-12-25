İSTANBUL 13°C / 7°C
  PFDK, Süper Lig'den 6 kulübe para cezası verdi
Spor

PFDK, Süper Lig'den 6 kulübe para cezası verdi

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Trendyol Süper Lig'den 6 kulübe para cezası verildiğini açıkladı.

25 Aralık 2025 Perşembe 22:23
PFDK, Süper Lig'den 6 kulübe para cezası verdi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trendyol Süper Lig'den 6 kulübe para cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 17'nci ve ilk yarının son haftasında oynanan maçlarda yaşanan çeşitli disiplin ihlalleri nedeniyle Beşiktaş 1 milyon 300 bin lira, Göztepe 1 milyon lira, Fenerbahçe 880 bin lira, Trabzonspor 740 bin lira, Galatasaray 220 bin lira, Kasımpaşa da 160 bin lira para cezasına çarptırıldı.

RAMS Başakşehir ile yapılan müsabakada direkt kırmızı kart gören Gaziantep FK'nin Portekizli oyuncusu Kevin Rodrigues'e ise 3 maç men ve 80 bin lira para cezası uygulandı.

