PFDK'dan 5 Süper Lig ekibine para cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig'den 5 kulübe para cezası verdi.

TFF'nin sitesinde yer alan açıklamada Beşiktaş, Galatasaray, Göztepe, Samsunspor ve Trabzonspor'un çeşitli miktarlarda para cezasına çarptırıldığı belirtildi.

Kurul, Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçında taraftarlarının neden olduğu saha olayları, çirkin ve kötü tezahürat için siyah-beyazlı kulübe toplam 828 bin lira para cezası verdi.

Galatasaray'a farklı gerekçelerle toplam 795 bin lira ceza yazan kurul, Göztepe'ye de 670 bin 500 lira ceza verildiğini duyurdu.

PFDK, Samsunspor'a taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 168 bin lira cezaya hükmederken kurulun Trabzonspor'a 726 bin lira ceza verdiği açıklandı.

Kasımpaşalı yönetici Serkan Reçber 2 resmi müsabakadan men ve 58 bin 500 para cezası alırken Sipay Bodrum FK kaleci antrenörü Behram Zülaloğlu'na 1 müsabakadan men cezası verildi.

Kurul ayrıca Çaykur Rizespor, Beşiktaş, Adana Demirspor, Galatasaray, Göztepe, Samsunspor, Trabzonspor, Kasımpaşa, Gaziantep FK ve Fenerbahçe'nin bazı taraftarlarının kartlarına bloke koyulmasına karar verdi.