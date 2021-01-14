PFDK'dan 8 kulübe ceza

DHA 14 Ocak 2021 Perşembe 20:25 - Güncelleme: 14 Ocak 2021 Perşembe 20:25

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun aldığı kararlar şöyle.

1- FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.'nin, 10.01.2021 tarihinde oynanan FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.-İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Süper Lig müsabakasında, protokol tribününde yer alan mensuplarının sosyal mesafe kuralı ve maske takma zorunluluğuna uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. sporcusu JEFFERSON NOGUEIRA JUNIOR'ın, 09.01.2021 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- KASIMPAŞA A.Ş. sporcusu OUSSAMA HADADI'nin, 11.01.2021 tarihinde oynanan AYTEMİZ ALANYASPOR-KASIMPAŞA A.Ş. Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- YUKATEL DENİZLİSPOR Kulübünün, kulüp resmi sosyal medya hesabında sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

YUKATEL DENİZLİSPOR başkanı ALİ ÇETİN'in, kulüp resmi sosyal medya hesabında sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- GALATASARAY A.Ş. görevlisi CEM EMİROĞLU'nun, ayrımcılık eylemi nedeniyle FDT'nin 42/1-c maddesi uyarınca 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

GALATASARAY A.Ş.'nin, görevlisi CEM EMİROĞLU'nun gerçekleştirdiği ayrımcılık eylemi nedeniyle FDT'nin 42/2. maddesi gereğince ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 32.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- ATAKAŞ HATAYSPOR Kulübünün, 10.01.2021 tarihinde oynanan ATAKAŞ HATAYSPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Süper Lig müsabakasında, protokol tribününe talimatta belirlenen sayıdan fazla kişinin alınması ve protokol tribününde yer alan mensuplarının oturma düzenine aykırı hareket etmelerinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

7- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, 10.01.2021 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Süper Lig müsabakasında, localara usulsüz seyirci alınmasından dolayı 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

8- BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübünün, 11.01.2021 tarihinde oynanan BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig müsabakasında, protokol tribününe talimatta belirlenen sayıdan fazla kişinin alınmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu) karar verildi.