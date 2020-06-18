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Spor

PFDK'dan Adem Büyük'e 3 maç men cezası

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Adem Büyük'e 'maçın hakemine yönelik hakaretten' 3 maç men cezası verdi.

18 Haziran 2020 Perşembe 19:19 - Güncelleme: 18 Haziran 2020 Perşembe 19:19
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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), cezaları açıkladı.

Kurul, Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşan Galatasaray'da çift sarı karttan ihraç edilen Adem Büyük'e "maçın hakemine yönelik hakaretten" 3 maç men cezası verdi.

PFDK'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"GALATASARAY A.Ş. sporcusu ADEM BÜYÜK'ün, 14.06.2020 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Cezanın infazının çift sarı kart görmesi nedeniyle oynamaması gereken ilk müsabakayı takiben başlatılmasına, karar verilmiştir"

BAŞAKŞEHİR VE TRABZON'A KARŞI YOK

Galatasaray'ın bu sezon Falcao ile birlikte en çok gol atan oyuncularından olan Adem Büyük, sarı - kırmızılıların oynayacağı Gaziantep FK, Başakşehir (d) ve Trabzonspor maçlarında forma giyemeyecek.

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