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PFDK'dan Ali Koç'a ceza geldi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yaptığı açıklamalar nedeniyle 30 gün hak mahrumiyeti ve 20 bin TL para cezası verildi.

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı 30 gün hak mahrumiyeti ve 20 bin TL para cezası aldı.
 
ALİ KOÇ DERBİDE OLACAK MI?
 
Verilen bu ceza sonrası Ali Koç'un, Cumartesi günü Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde olup olmayacağı akıllara geliyor. Ceza sebebiyle derbisi protokol tribününden takip edemeyecek olan Ali Koç'un, Yıldırım Demirören'in TFF Başkanlığı bitmeden önce yaptığı değişiklik sayesinde derbiyi locadan izleme imkanı bulunuyor. Ancak Ali Koç'un bu hakkını kullanıp kullanmayacağı merak konusu.

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