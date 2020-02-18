PFDK'dan Beşiktaş'a 100 bin Ahmet Nur Çebi'ye 75 bin lira ceza

18 Şubat 2020 Salı17:00 - Güncelleme: 18 Şubat 2020 Salı 17:00

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, hakem kararlarına tepki gösteren Beşiktaş'a yapılan açıklamalar nedeniyle ceza kesti.

Resmi siteden yapılan açıklama nedeniyle kulübe 100 bin TL, Ahmet Nur Çebi'ye ise 75 bin Tl para cezası verildi.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA

"BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, resmi internet sitesi ve sosyal medya hesabından sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

BEŞİKTAŞ A.Ş. başkanı AHMET NUR ÇEBİ'nin, sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı 75.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir."