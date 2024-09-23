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Spor

PFDK'dan Burak Yılmaz'a 1 maç ceza

PFDK, Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz'a Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor ile oynanan maçta taraftarlarla girdiği tartışma nedeniyle 1 maç ceza verdi.

IHA23 Eylül 2024 Pazartesi 14:39 - Güncelleme:
PFDK'dan Burak Yılmaz'a 1 maç ceza
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Süper Lig ekiplerinden Kayserispor ligin 6. haftasında bugün akşam İzmir'de Göztepe'ye konuk olacak. Zorlu Göztepe maçı öncesi PFDK'dan Kayserispor'a kötü haber geldi. Ligin 3. hafta erteleme maçında Trabzonspor ile oynanan karşılaşmanın ardından Disiplin Kurulu tarafından 'hakaret' nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edilen Burak Yılmaz'a 1 maç ceza geldi. Ceza alan genç teknik adam bugün akşam oynanacak olan Göztepe maçında takımının başında yer almayacak. Yılmaz karşılaşmayı tribünden takip edecek.

PFDK'dan yapılan açıklamada; "3- Bellona Kayserispor Kulübü antrenörü Burak Yılmaz'ın, 19.09.2024 tarihinde oynanan Trabzonspor A.Ş-Bellona Kayserispor Süper Lig müsabakasında, rakip takım taraftarlarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 58.500 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir" denildi.

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