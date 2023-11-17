PFDK'dan Bursaspor'a toplam 78 bin 500 TL ceza

Kırklarelispor maçı sonrası PFDK'ya sevk edilen Bursaspor'un cezası ile ilgili olarak TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Bursaspor Kulübü'nün, 12.11.2023 tarihinde oynanan Kırklarelispor-Bursaspor TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, takım temsilcisinin stadyum denetimine katılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Bursaspor Kulübü'nün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 14 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi."

AÇIKLAMAYA 60 BİN TL CEZA VERİLDİ



Bursaspor'un 6 Kasım'da TFF ve İbrahim Burkay'la alakalı yaptığı açıklama da pahalıya mal oldu. Verilen karara göre yeşil-beyazlı kulübe 60 bin TL para cezası kesildi. Başkan Recep Günay'ın şahsına da 4 bin 500 TL para cezası verildi. TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Bursaspor Kulübü'nün, 06.11.2023 tarihinde Kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalarda yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle FDT'nin 36/1-d maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 60 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, Bursaspor Kulübü başkanı Recep Günay'ın, 06.11.2023 tarihinde Kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalarda yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle FDT'nin 36/2. ile 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 4 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."