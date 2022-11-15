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Spor

PFDK'dan Denizlispor'a hükmen mağlubiyet cezası

TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Ziraat Türkiye Kupası maçında cezalı oyuncu oynatan Denizlispor'a hükmen mağlubiyet cezası verdi.

AA15 Kasım 2022 Salı 18:22 - Güncelleme:
PFDK'dan Denizlispor'a hükmen mağlubiyet cezası
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Ziraat Türkiye Kupası maçında cezalı futbolcu oynatan Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor'a hükmen mağlubiyet cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, PFDK'nin, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Şanlıurfaspor ile oynadığı ve 5-0 kaybettiği karşılaşmada cezalı futbolcu oynatmasından dolayı Altaş Denizlispor'a 5-0 hükmen mağlubiyet cezası verdiği bildirildi.

Cezalı olmasına rağmen maçta görev yapan Altaş Denizlispor futbolcusu Emre Furtana'ya da 4 maç men cezası uygulandığı belirtildi.

Aynı müsabakada Altaş Denizlispor görevlisi Hikmet Olgun'a da cezaya uymama eylemine iştiraki nedeniyle 4 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş cezası verildiği kaydedildi.

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