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Spor

PFDK'dan Elazığspor'a 21 bin TL para cezası

TFF 3. Lig ekibi Elazığspor'a, Sapanca Gençlik maçındaki saha olayları nedeniyle 21 bin TL para cezası verildi.

IHA15 Aralık 2023 Cuma 14:23 - Güncelleme:
PFDK'dan Elazığspor'a 21 bin TL para cezası
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TFF 3. Lig 2. Grup'un 14. haftası'nda oynanan ve 1-1'lik beraberlikle sona eren Sapanca Gençlik - Elazığspor maçından ötürü her iki takım da Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. TFF Resmi Web Sitesi'nden yapılan açıklamaya göre hem Sakarya ekibi hem de Elazığspor, çeşitli cezalara çarptırıldı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 14 Aralık 2023 tarih ve 34 sayılı toplantısında almış olduğu kararda, "Sapanca Gençlikspor Kulübünün, 10.12.2023 tarihinde oynanan Sapanca Gençlikspor-3Gen Holding Elazığspor TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 28 bin TL Para Cezası ile cezalandırılmasına,

3gen Holding Elazığspor Kulübünün, 10.12.2023 tarihinde oynanan Sapanca Gençlikspor-3gen Holding Elazığspor TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 21 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

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