PFDK'dan Eskişehirspor'a para cezası

Eskişehirspor'un 5 Nisan 2026 tarihinde sahasında oynadığı Kütahyaspor Futbol Spor Kulübü müsabakasının disiplin raporu açıklandı. Kurul, müsabakada taraftar ve kulüp mensuplarının neden olduğu saha olayları sebebiyle siyah-kırmızılı kulübe 82 bin 500 TL para cezası kesti. Aynı müsabakada taraftarların gerçekleştirdiği çirkin ve kötü tezahürat eyleminin bu sezon ev sahibi olunan maçlarda 3. kez tekrarlanması nedeniyle kulübe 32 bin TL ceza verildi.

Disiplin sevki sonrası yapılan incelemede, stadyuma usulsüz seyirci alınması gerekçesiyle 35 bin TL cezaya hükmeden kurul, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması eyleminin de sezon içinde 5. kez yaşanmasından dolayı kulübü 96 bin TL daha cezalandırdı. Eskişehirspor, bu kararlarla birlikte tek maçtan toplamda 245 bin 500 TL para cezası almış oldu.