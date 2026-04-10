İSTANBUL 10°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Nisan 2026 Cuma / 23 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,6799
  • EURO
    52,4105
  • ALTIN
    6856.81
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

PFDK'dan Eskişehirspor'a para cezası

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Eskişehirspor'a, Kütahyaspor müsabakasındaki saha olayları ve usulsüzlükler nedeniyle toplam 245 bin 500 TL para cezası verdi.

IHA10 Nisan 2026 Cuma 13:25 - Güncelleme:
ABONE OL

Eskişehirspor'un 5 Nisan 2026 tarihinde sahasında oynadığı Kütahyaspor Futbol Spor Kulübü müsabakasının disiplin raporu açıklandı. Kurul, müsabakada taraftar ve kulüp mensuplarının neden olduğu saha olayları sebebiyle siyah-kırmızılı kulübe 82 bin 500 TL para cezası kesti. Aynı müsabakada taraftarların gerçekleştirdiği çirkin ve kötü tezahürat eyleminin bu sezon ev sahibi olunan maçlarda 3. kez tekrarlanması nedeniyle kulübe 32 bin TL ceza verildi.

Disiplin sevki sonrası yapılan incelemede, stadyuma usulsüz seyirci alınması gerekçesiyle 35 bin TL cezaya hükmeden kurul, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması eyleminin de sezon içinde 5. kez yaşanmasından dolayı kulübü 96 bin TL daha cezalandırdı. Eskişehirspor, bu kararlarla birlikte tek maçtan toplamda 245 bin 500 TL para cezası almış oldu.

  • PFDK
  • Para Cezası
  • Saha Olayları
  • Disiplin Kurulu

ÖNERİLEN VİDEO

İkinci el elektronik piyasasında ''Beyaz liste'' dönemi başlıyor

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.