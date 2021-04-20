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Spor

PFDK'dan Galatasaray ve Mustafa Cengiz'e ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray Kulübü'ne 100 bin TL, Başkan Mustafa Cengiz'e de 15 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin TL para cezası verdi

20 Nisan 2021 Salı 16:29 - Güncelleme: 20 Nisan 2021 Salı 16:29
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