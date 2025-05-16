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Spor

PFDK'dan Göksel Gümüşdağ'a ceza

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Başakşehir FK Başkanı Göksel Gümüşdağ'a 23 gün hak mahrumiyeti cezası verildiğini açıkladı.

Haber Merkezi16 Mayıs 2025 Cuma 13:51 - Güncelleme:
PFDK'dan Göksel Gümüşdağ'a ceza
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), RAMS Başakşehir FK Başkanı Göksel Gümüşdağ'a 23 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

TFF'nin açıklamasına göre PFDK, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında oynanan Fenerbahçe müsabakası sonrasında medyaya yapmış olduğu futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları nedeniyle Gümüşdağ'a 23 gün hak mahrumiyetinin yanı sıra 750 bin lira para cezası kararı aldı.

Kurul çeşitli gerekçelerle Fenerbahçe'ye 1 milyon 710 bin lira, Galatasaray'a 840 bin lira, Net Global Sivasspor'a 468 bin lira, Bellona Kayserispor 180 bin lira, Gaziantep FK ve Trabzonspor 168'er bin lira para cezası verilmesine hükmetti.

Atakaş Hataysporlu Carlos Strandberg'e 3 müsabakadan men ve 58 bin 500 lira para cezası veren kurulun kararı doğrultusunda Gaziantep FK futbolcusu Bruno Viana da 2 resmi müsabakadan men edildi.

Öte yandan RAMS Başakşehir, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Trabzonspor, Galatasaray, Sivasspor, Kayserispor taraftarlarının da bir sonraki maç biletleri engellendi.

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