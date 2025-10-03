İSTANBUL 25°C / 16°C
Spor

PFDK'dan karar çıktı! Arda Kardeşler'in cezası belli oldu

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, üst klasman hakemi Arda Kardeşler'e 15 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

AA3 Ekim 2025 Cuma 14:13 - Güncelleme:
PFDK'dan karar çıktı! Arda Kardeşler'in cezası belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), üst klasman hakemi Arda Kardeşler'i 15 gün hak mahrumiyeti cezasına çarptırdı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre PFDK, MHK Talimatı 40/a ve FDT'nin 25/2. maddeleri uyarınca hakem Arda Kardeşler'e 15 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanaoğlu, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasındaki Trabzonspor-Gaziantep FK müsabakasının ardından hakem Arda Kardeşler'in verdiği bir kararla ilgili "Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Elbette ki bunun bedeli çok ağırdır. Bunun arkasında ne varsa bunu çözmek benim görevimdir." açıklamasını yapmıştı.

Arda Kardeşler ise bu olayın sonrasında başka bir televizyon kanalında Hacıosmanoğlu'nun sözlerine karşılık vermişti.

  • PFDK
  • Arda Kardeşler

