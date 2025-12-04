İSTANBUL 17°C / 9°C
Spor

PFDK'dan karar çıktı! Fenerbahçeli futbolcuya 3 maç ceza

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe'nin deneyimli orta sahası Mert Hakan Yandaş'a 3 maç men cezası verildiğini açıkladı.

4 Aralık 2025 Perşembe 22:24
PFDK'dan karar çıktı! Fenerbahçeli futbolcuya 3 maç ceza
ABONE OL

PFDK, Fenerbahçe forması giyen Mert Hakan Yandaş'a Galatasaray derbisinde rakip takım mensuplarına yönelik hakareti nedeniyle 3 maç ceza verildiğini açıkladı.

PFDK'dan yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:

"FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu MERT HAKAN YANDAŞ 'ın, rakip takım mensuplarına yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 120.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

Öte yandan Sakaryaspor'da forma giyen Caner Erkin, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 5 maç ceza aldı.

SERDAL ADALI'YA CEZA YOK

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ise kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yapılan paylaşımda yer alan futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar nedeniyle PFDK'ye sevk edilmişti. Ancak oyçokluğuyla ceza tayinine yer olmadığına karar verildi.

