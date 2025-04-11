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Spor

PFDK'dan karar çıktı! Tayyip Talha Sanuç'a 1 maç ceza

Kasımpaşa-Beşiktaş maçında yaptığı sert müdahale sonrası PFDK'ya sevk edilen Tayyip Talha Sanuç'un cezası belli oldu. Genç stoper, 1 resmi müsabakadan men edildi.

Haber Merkezi11 Nisan 2025 Cuma 11:20 - Güncelleme:
PFDK'dan karar çıktı! Tayyip Talha Sanuç'a 1 maç ceza
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Kasımpaşa ile Beşiktaş arasında oynanan Süper Lig karşılaşmasında rakibine yaptığı sert faul nedeniyle PFDK'ya sevk edilen Tayyip Talha Sanuç'un cezası açıklandı.

Kurul, genç savunmacının FDT'nin 43. maddesi uyarınca ve 13. madde uygulanarak 1 resmi müsabakadan men edilmesine karar verdi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kasımpaşa'nın, 07.04.2025 tarihinde oynanan Kasımpaşa - Beşiktaş Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 525 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan kapalı tribün C blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Beşiktaş'ın, 07.04.2025 tarihinde oynanan Kasımpaşa - Beşiktaş Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 12. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 930 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir tribün kale arkası kapalı G blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Beşiktaş sporcusu Tayyip Talha Sanuç'un, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 1 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

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