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Spor

PFDK'dan Kayserispor'a ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Konyaspor maçındaki çirkin ve kötü tezahürattan ötürü Kayserispor taraftarına ceza verdi.

IHA14 Şubat 2025 Cuma 09:10 - Güncelleme:
PFDK'dan Kayserispor'a ceza
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Kayserispor taraftarı, Konyaspor maçında yapmış olduğu kötü ve çirkin tezahürattan ötürü bilet bloke cezası aldı.

Geride kalan hafta oynanan Kayserispor-Konyaspor maçında çirkin ve kötü tezahürattan ötürü Disiplin Kurulu'na sevk edilen Kayserispor taraftarının cezası belli oldu. Kayserispor taraftarına, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan ceza geldi.

Futbol Disiplin Talimatı'nın 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kuzey Tribün Alt C ve D bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle Kayserispor-Göztepe maçına girişlerinin engellenmesine karar verildi.

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