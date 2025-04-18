İSTANBUL 20°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Nisan 2025 Cuma / 20 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,1467
  • EURO
    43,5641
  • ALTIN
    4081.49
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

PFDK'dan Kayserispor'a ceza

Kayserispor'a Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından ceza verildi. Sarı Kırmızılı taraftarların da ceza aldığı dosyada kulübe 1 Milyon 434 bin TL ceza verildi.

IHA18 Nisan 2025 Cuma 10:12 - Güncelleme:
PFDK'dan Kayserispor'a ceza
ABONE OL

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, 17 Nisan 2025 tarih ve 57 sayılı toplantısında Kayserispor ile ilgili kararını verdi.

PFDK kararına göre; Kayserispor kulübünün 13 Nisan 2025 tarihinde oynanan Kayserispor-Kasımpaşa müsabakasında, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı Futbol Disiplin Talimatı'nın 49/1. maddesi uyarınca 630 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, Kayserispor Kulübü idarecisi Süleyman Akın, kulüp görevlisi Okan Akkaya ile Fatma Arman'ın stada usulsüz seyirci almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46/1. maddesi uyarınca 58.500'er TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Kayserispor Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 4. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49/3. maddesi uyarınca 292.500 para cezası ile cezalandırılmasına, Kayserispor taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 168.000 para cezası ile cezalandırılmasına, Kayserispor kulübünün akreditasyon sisteminin işletilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46/1. maddesi uyarınca 168.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, ayrıca Kayserispor taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kuzey Tribün Alt E ve Güney Tribün Alt B bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar kıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.