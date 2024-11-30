İSTANBUL 16°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Kasım 2024 Cumartesi / 28 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,7004
  • EURO
    36,7726
  • ALTIN
    2961.82
  • BIST100
    9652
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

PFDK'dan Kayserispor'a para cezası

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Fenerbahçe ile karşılaşan Kayserispor'a para cezası verildi. PFDK, taraftarların neden olduğu saha olayları ve tribündeki merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı para cezası verdiğini açıkladı.

IHA30 Kasım 2024 Cumartesi 08:55 - Güncelleme:
PFDK'dan Kayserispor'a para cezası
ABONE OL

Kayserispor'a Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından taraftarların neden olduğu saha olayları ve tribündeki merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı para cezası verildi. Bazı Kayserispor taraftarına da bilet bloke cezası geldi.

Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Fenerbahçe ile karşılaşan ve maçtaki bazı ihlaller nedeniyle PFDK'ya sevk edilen Kayserispor'a ceza geldi. PFDK'dan yapılan açıklamaya göre; Kayserispor'un 23 Kasım tarihinde sahasında oynadığı Fenerbahçe müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 168 bin TL, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 90 bin TL olmak üzere toplam 258 bin TL para cezası ile cezalandırılmasını karar verildi.

Ayrıca Doğu Alt Tribün A Blok'ta bulunan taraftarların, Kuzey Alt Tribün C-D ve E Blok'ta bulunan taraftarların çirkin ve kötü tezahürat yaptığı gerekçesi ile biletlerinin bloke edilmesine ve bir sonraki iç saha maçına girişlerinin engellenmesine karar verildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.