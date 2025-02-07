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Spor

PFDK'dan Kayserispor'a para cezası

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), geçen hafta oynanan Trabzonspor maçında talimatlara aykırı hareket eden Kayserispor'a 318 bin TL ceza verdi.

IHA7 Şubat 2025 Cuma 16:56 - Güncelleme:
PFDK'dan Kayserispor'a para cezası
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Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor'a PFDK tarafından ceza geldi. PFDK'dan yapılan açıklamada, "Kayserispor Kulübünün, 1 Şubat 2025 tarihinde oynanan Kayserispor-Trabzonspor müsabakasında, zaman çizelgesine uygun hareket edilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca 168.000 TL Para Cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Kayserispor Kulübünün, Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatı'nın 8/9. maddesine aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 8/13. maddesi uyarınca 150.000 TL Para Cezası ile cezalandırılmasına karar verildi" denildi.

PFDK ayrıca, Kayserispor-Trabzonspor maçında sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle kırmızı kart gören Sportif Direktör Muhammed Türkmen'e de ceza verdi. Kurul, Muhammed Türkmen'in sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maç men ve 58 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına hükmetti.

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