İSTANBUL 19°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Ekim 2025 Cuma / 8 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,055
  • EURO
    48,5515
  • ALTIN
    5440.6
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • PFDK'dan Kayserisporlu Benes'e 2 maç ceza
Spor

PFDK'dan Kayserisporlu Benes'e 2 maç ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Kayserisporlu futbolcu Benes'e 2 maç ceza verdi.

IHA31 Ekim 2025 Cuma 15:21 - Güncelleme:
PFDK'dan Kayserisporlu Benes'e 2 maç ceza
ABONE OL

Kayserispor'un önemli oyuncularından Benes, PFDK'dan 2 maç ceza aldı.

Süper Lig'in son haftasında oynanan Karagümrük - Kayserispor karşılaşmasında sarı kırmızılı ekibin orta saha oyuncusu Lazslo Benes, rakibine yaptığı sert müdahale neticesinde gördüğü kırmızı kart nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından cezalandırıldı. PFDK'dan yapılan açıklamaya göre; Benes, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası aldı. Kayserispor'un formda isimlerinden biri olan Slovak oyuncu, bu ceza nedeniyle takımının ligde oynayacağı iki karşılaşmada forma giyemeyecek.

Ayrıca Kayserispor Antrenörü Igor Cagalj; aynı müsabakada akreditasyon kartını görünür bir şekilde boynuna asmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca 40.000 TL para cezası aldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Türk Yıldızları'ndan nefes kesen gösteri

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.