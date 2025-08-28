İSTANBUL 30°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Ağustos 2025 Cuma / 6 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,0893
  • EURO
    48,1489
  • ALTIN
    4512.05
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • PFDK'dan Süper Lig'den 4 kulübe para cezası
Spor

PFDK'dan Süper Lig'den 4 kulübe para cezası

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Süper Lig'den 4 kulübe para cezası verdi.

AA28 Ağustos 2025 Perşembe 23:21 - Güncelleme:
PFDK'dan Süper Lig'den 4 kulübe para cezası
ABONE OL

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Trendyol Süper Lig'den 4 kulübe para cezası verdi.

TFF'nin açıklamasına göre farklı gerekçelerle Gaziantep FK'ye 440 bin, Fenerbahçe, Galatasaray ve Kocaelispor'a ise 220'şer bin lira cezası kesildi.

PFDK, ayrıca Fenerbahçe, Göztepe, Kocaelispor ve Zecorner Kayserispor'dan bazı taraftarların elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesine hükmetti.

Kurul, Kocaelispor Sportif Direktörü Metin Özkan'a da 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 80 bin lira para cezası verdi.

  • TFF Para Cezası
  • Süper Lig Kulüpleri
  • Disiplin Kurulu

ÖNERİLEN VİDEO

Burdur'da dehşet anları! Metrelerce havaya savruldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.