Spor

PFDK'dan Süper Lig'den 5 kulübe para cezası

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu 5 Süper Lig kulübüne para cezası verildiğini açıkladı.

AA27 Kasım 2025 Perşembe 20:53 - Güncelleme:
PFDK'dan Süper Lig'den 5 kulübe para cezası
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 5 Süper Lig kulübüne para cezası verdi.

TFF'nin sitesinde yer alan açıklamaya göre kurul, çeşitli sebeplerle Göztepe'ye 920, Kocaelispor'a 740, Fenerbahçe'ye 640, TÜMOSAN Konyaspor ve Hesap.com Antalyaspor'a 220'şer bin lira para ceza verilmesini kararlaştırdı.

Fenerbahçeli kaleci Ederson'a isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına hükmedildi.

PFDK, Galatasaraylı futbolcu Rolland Sallai'ye 2 resmi müsabakadan men cezası verdi.

Kurul, Zecorner Kayserispor idarecisi Mustafa Baki Ersoy, Galatasaray yöneticisi Abdullah Kavukçu ve RAMS Başakşehir idarecilerinden Mesut Altan'a ise 40'ar bin lira ceza verilmesine hükmetti.

Zecorner Kayserispor, ikas Eyüpspor, Galatasaray, Göztepe, Kocaelispor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, TÜMOSAN Konyaspor, Hesap.com Antalyaspor, Trabzonspor ve RAMS Başakşehir'den bazı taraftarların elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bir sonraki maç için bloke edilmesine karar verildi.

Bu arada çeşitli nedenlerden dolayı PFDK'ye sevk edilen Çaykur Rizespor ile başkanı İbrahim Turgut, Zecorner Kayserispor Antrenörü Vito Tercolo'nun da ceza tayinine yer olmadığı yönünde karar çıktı.

  • Para Cezası
  • Süper Lig Kulüpleri

