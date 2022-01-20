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Spor

PFDK'dan Taylan Antalyalı'ya 2 maç men cezası

TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Süper Lig'in 21. haftasında Hatayspor maçında kırmızı kart gören Galatasaraylı oyuncu Taylan Antalyalı'ya 2 maç men cezası verdi.

20 Ocak 2022 Perşembe 20:26 - Güncelleme: 20 Ocak 2022 Perşembe 20:26
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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Atakaş Hatayspor maçında kırmızı kart gören Taylan Antalyalı'ya 2 resmi maçtan men cezası verdi

Taylan Antalyalı, cezasını Kasımpaşa ve Trabzonspor maçlarında çekecek.

İşte PFDK'nın açıklaması:

"GALATASARAY A.Ş.'nin, 16.01.2022 tarihinde oynanan ATAKAŞ HATAYSPOR-GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 10.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. sporcusu TAYLAN ANTALYALI'nın, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddesi uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 8.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

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