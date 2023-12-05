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Spor

PFDK'dan Volkan Demirel'e ceza!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'e 1 maç men cezası verdi.

AA5 Aralık 2023 Salı 20:50 - Güncelleme:
PFDK'dan Volkan Demirel'e ceza!
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'e 1 maç men ve 39 bin lira para cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Bitexen Antalyaspor maçındaki müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'e 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 39 bin lira para cezası verildiği bildirildi.

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