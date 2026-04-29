  • PFDK'dan Yüksel Yıldırım'a 21 gün hak mahrumiyeti cezası
Spor

PFDK'dan Yüksel Yıldırım'a 21 gün hak mahrumiyeti cezası

Yüksel Yıldırım, yaptığı açıklamalar nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 21 gün hak mahrumiyeti ve para cezasına çarptırıldı.

AA29 Nisan 2026 Çarşamba 00:22
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım'a 21 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre PFDK, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçlarındaki ihlallerle ilgili Hukuk Müşavirliğinin sevklerini görüştü.

Kurul, Samsunspor Kulübü Başkanı Yıldırım'a Trabzonspor müsabakası sonrası "futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları" nedeniyle 21 gün hak mahrumiyeti ve 2 milyon 800 bin lira para cezası verilmesine hükmetti.

Disiplin Kurulu, TÜMOSAN Konyaspor'a 440 bin lira, Trabzonspor'a 240 bin lira, Samsunspor'a 220 bin lira, Fenerbahçe'ye 35 bin lira para cezası uyguladı.

