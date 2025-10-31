PFDK, bahis oynadığı gerekçesiyle Hukuk Kurulu tarafından sevki yapılan hakemlerin cezalarını açıkladı.
Kamuoyunda ismi en çok bilinen Zorbay Küçük'ün incelemenin ise devam ettiği bildirildi. 149 hakeme 8-10-12 ay hak mahrumiyeti cezaları verildi. Üst klasman hakemlerinden Melih Kurt ve klasman hakemi Mertcan Tubay'ın da Zorbay Küçük gibi incelemenin devamına kararları verildi.
Üst Klasman Hakemleri için verilen kararlar
* Zorbay Küçük - incelemenin devamı.
* Melih Kurt - incelemenin devamı.
* Egemen Artun - 10 ay hak mahrumiyeti.
* Mehmet Ali Özer - 8 ay hak mahrumiyeti.
* Muhammed Selim Özbek - 8 ay hak mahrumiyeti.
* Yunus Dursun - 10 ay hak mahrumiyeti.
İşte PFDK'den yapılan açıklama:
"Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 31.10.2025 tarih ve 22 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir. 1- Klasman Yardımcı Hakemi ABDULLAH YALÇINKAYA'nın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
2- Klasman Hakemi ABDULLAH MURAT YOLDAŞ'ın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
3- Klasman Hakemi ABDULSAMET ŞENOĞLU'nun bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
4- Klasman Hakemi ABDÜLSELAM KOÇAK'ın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
5- Klasman Yardımcı Hakemi ADEM MAZLUM'un bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
6- Üst Klasman Yardımcı Hakemi AHMET TÜRKEŞ'in bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
7- Klasman Yardımcı Hakemi AHMET EMRE DEMİRCİ'nin bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
8- Klasman Yardımcı Hakemi AHMET KIVANÇ KADER'in bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
9- Klasman Yardımcı Hakemi AHMET TOLGA TOMAR'ın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
10- Klasman Hakemi ALİ BİLEN'in bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
11- Klasman Hakemi ALİ EMİR YOLCU'nun bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
12- Klasman Yardımcı Hakemi ALİ MERT BEYDE'nin bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
13- Klasman Hakemi ALİRIZA ALTUNBAKIR'ın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
14- Klasman Yardımcı Hakemi ARİF TAŞKIN'ın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
15- Klasman Yardımcı Hakemi ATAHAN KANDIR'ın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
16- Klasman Yardımcı Hakemi ATAKAN YÜZLÜ'nün bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
17- Klasman Yardımcı Hakemi AYKUT YILMAZ'ın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
18- Üst Klasman Yardımcı Hakemi AZEM ZORLU'nun bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
19- Klasman Yardımcı Hakemi BARAN KARAMAN'nın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
20- Klasman Yardımcı Hakemi BARAN CAN DURMUŞ'un bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
21- Klasman Yardımcı Hakemi BATUHAN TOPÇU'nun bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
22- Üst Klasman Yardımcı Hakemi BAYKAL TUNA'nın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
23- Klasman Hakemi BEDİRHAN EFEAKDOĞAN'ın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
24- Klasman Hakemi BERAT OSMANCIKLI'nın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
25- Klasman Hakemi BERK SİPAHİ'nin bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
26- Klasman Yardımcı Hakemi BERK TEZCAN'ın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
27- Klasman Hakemi BERKAN ÇETİN'in bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
28- Klasman Yardımcı Hakemi BUĞRA DOĞHAN'ın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
29- Klasman Hakemi BURAK DOĞRU'nun bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
30- Klasman Yardımcı Hakemi BURAK YANARDAĞ'ın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
31- Klasman Yardımcı Hakemi CEM HARMAN'ın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
32- Klasman Hakemi CEYHUN ELMAS'ın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
33- Klasman Yardımcı Hakemi CİHAD BUYURGAN'ın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
34- Klasman Yardımcı Hakemi CİHAN AHMET GÖRE'nin bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
35- Klasman Yardımcı Hakemi CİHAT SEVİ'nin bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
36- Klasman Yardımcı Hakemi COŞKUN YALÇIN'ın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
37- Klasman Yardımcı Hakemi ÇAĞRI ATEŞ'in bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
38- Üst Klasman Hakemi EGEMEN ARTUN'un bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
39- Klasman Yardımcı Hakemi EMRE KAYA'nın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
40- Klasman Yardımcı Hakemi ERAY GÖRGÜN'ün bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
41- Klasman Yardımcı Hakemi ERDOĞAN SERTAN AKMAN'ın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
42- Klasman Hakemi EREN GÖKMEN'in bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
43- Üst Klasman Yardımcı Hakemi EREN ÖKSÜZLER'in bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
44- Klasman Yardımcı Hakemi ERKAN ARSLAN'ın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
45- Üst Klasman Yardımcı Hakemi EYUP ÖZER'in bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
46- Üst Klasman Yardımcı Hakemi FARUK YAĞLI'nın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
47- Klasman Yardımcı Hakemi FATİH YÜZBAŞI'nın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
48- Klasman Yardımcı Hakemi FATİH TİZCİ'nin bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
49- Klasman Yardımcı Hakemi FURKAN YILDIZ'ın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
50- Klasman Yardımcı Hakemi FURKAN ÇIRAKLAR'ın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
51- Klasman Yardımcı Hakemi FURKAN KOCAYILDIZ'ın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
52- Klasman Yardımcı Hakemi FURKAN GENÇ'in bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
53- Klasman Yardımcı Hakemi FURKAN ŞEKERCİ'nin bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
54- Klasman Hakemi GÖKTAN DEMELİ'nin bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
55- Üst Klasman Yardımcı Hakemi GÖKTUĞ HAZAR EREL'in bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
56- Klasman Yardımcı Hakemi HAKAN TUNÇ'un bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
57- Klasman Hakemi HAKAN YURTSEVEN'in bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
58- Klasman Yardımcı Hakemi HAKAN ERKAN'ın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
59- Klasman Yardımcı Hakemi HAKAN ŞAHİN'in bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
60- Klasman Yardımcı Hakemi HAKAN CAN YILMAZ'ın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
61- Klasman Hakemi HALİM KOLANCI'nın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
62- Üst Klasman Yardımcı Hakemi HASAN ERDOĞAN'ın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
63- Klasman Hakemi HİKMET AYBERK HAN TİRYAKİ'nin bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
64- Klasman Yardımcı Hakemi HÜSEYİN SAĞLIK'ın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
65- Klasman Yardımcı Hakemi İBRAHİM BAYRAM'ın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
66- Klasman Yardımcı Hakemi İBRAHİM ALAKA'nın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
67- Klasman Yardımcı Hakemi İBRAHİM ZENGİN'in bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
68- Klasman Yardımcı Hakemi İLYAS SAMET YELEN'in bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
69- Klasman Yardımcı Hakemi KEREM YILDIZ'ın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
70- Üst Klasman Yardımcı Hakemi MEHMET AKINCIK'ın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
71- Üst Klasman Hakemi MEHMET ALİ ÖZER'in bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
72- Klasman Yardımcı Hakemi MEHMET ALİ YILMAZ'ın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
73- Klasman Hakemi MEHMET ALPEREN GÜÇYETMEZ'in bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
74- Klasman Hakemi MEHMET CAN KOÇ'un bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
75- Üst Klasman Yardımcı Hakemi MEHMET SIRAÇ AKPINAR'ın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
76- Üst Klasman Hakemi MELİH KURT hakkında, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca incelemenin devamına,
77- Klasman Yardımcı Hakemi MELİH ESER'in bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)
78- Klasman Yardımcı Hakemi MELİH SAYIN'ın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
79- Klasman Yardımcı Hakemi RECEP GÜNEŞ'in bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
80- Klasman Yardımcı Hakemi MERDANİ MERT GÖLGEÇEN'in bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
81- Klasman Yardımcı Hakemi MERT ÖZTÜRK'ün bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
82- Klasman Yardımcı Hakemi MERT BAYKAL'ın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
83- Klasman Yardımcı Hakemi MERT ŞAHİN'in bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
84- Klasman Yardımcı Hakemi MERTCAN TEZCAN'ın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
85- Klasman Hakemi MERTCAN ERÖLMEZ'in bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
86- Klasman Hakemi MERTCAN TUBAY hakkında, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca incelemenin devamına,
87- Klasman Yardımcı Hakemi METİN YALÇIN'ın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
88- Klasman Hakemi MİRAÇ YILDIRIM'ın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
89- Klasman Hakemi MUAMMER SARIDAĞ'ın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
90- Klasman Hakemi MUHAMMED BURAK TUFAN'ın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
91- Klasman Hakemi MUHAMMED MEHMETCAN SÖYLEMEZ'in bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
92- Üst Klasman Hakemi MUHAMMED SELİM ÖZBEK'in bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
93- Klasman Hakemi MUHAMMED SEYDA DEMİREL'in bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
94- Klasman Yardımcı Hakemi MUHAMMET CAFER ALGÜL'ün bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
95- Klasman Yardımcı Hakemi MUHAMMET MAHMUT DELİMAZI'nın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
96- Klasman Yardımcı Hakemi MUSTAFA ÖZEL'in bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
97- Klasman Yardımcı Hakemi MUSTAFA SERT'in bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
98- Klasman Yardımcı Hakemi MUSTAFA BOYLU'nun bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
99- Klasman Yardımcı Hakemi MUSTAFA BAŞOL SORGUNLU'nun bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
100- Klasman Yardımcı Hakemi MUSTAFA SONER YÜCE'nin bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
101- Klasman Yardımcı Hakemi MÜCAHİT DEĞERMENCİ'nin bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
102- Klasman Yardımcı Hakemi NECMİ AKINCI'nın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
103- Klasman Hakemi NEVZAT OKAT'ın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
104- Klasman Yardımcı Hakemi NURİ MİSKİ'nin bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
105- Klasman Yardımcı Hakemi NURULLAH BAYRAM'ın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
106- Klasman Hakemi NURULLAH KIRBAŞ'ın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
107- Klasman Yardımcı Hakemi OGÜN KELEŞ'in, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
108- Klasman Yardımcı Hakemi OĞUZHAN ANIL'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
109- Klasman Yardımcı Hakemi OKAN TAŞKÖPRÜ'nün, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
110- Klasman Yardımcı Hakemi ONUR HAN'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
111- Klasman Yardımcı Hakemi ONUR TOMAK'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
112- Klasman Yardımcı Hakemi ONUR AKINCI'nın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
113- Klasman Yardımcı Hakemi OSMAN ARSLAN'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
114- Klasman Hakemi OSMAN CAN AÇIKLAR'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)
115- Klasman Yardımcı Hakemi ÖMER MUTLU'nun, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
116- Klasman Yardımcı Hakemi ÖMER İNCİ'nin, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
117- Klasman Hakemi ÖMER ŞİVKA'nın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
118- Klasman Yardımcı Hakemi ÖMER FARUK BÜYÜKEKEN'in, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
119- Klasman Yardımcı Hakemi ÖMER FARUK TOPCU'nun, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
120- Klasman Yardımcı Hakemi ÖNDER DEMİR'in, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
121- Klasman Yardımcı Hakemi RECEP TAYYİP KELEŞ'in, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
122- Üst Klasman Yardımcı Hakemi RIDVAN ÇEVİK'in, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
123- Üst Klasman Yardımcı Hakemi RÜŞTÜ MUHAMMED ORCAN'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
124- Klasman Yardımcı Hakemi SABRİ EMRE TEKİN'in, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
125- Klasman Yardımcı Hakemi SADIK EREN ULUSOY'un, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
126- Klasman Hakemi SAİT TUZCU'nun, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
127- Klasman Yardımcı Hakemi SATILMIŞ FURKAN DEMİR'in, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
128- Üst Klasman Yardımcı Hakemi SELAMİ DURSUN'un, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
129- Klasman Yardımcı Hakemi SELÇUK GÖKGÖZ'ün, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
130- Klasman Yardımcı Hakemi SEMİH KURTULUŞ'un, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
131- Üst Klasman Yardımcı Hakemi SERDAR SOYDAN'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
132- Üst Klasman Yardımcı Hakemi SEYFETTİN ALPER YILMAZ'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
133- Klasman Yardımcı Hakemi SÜLEYMAN ORAL'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
134- Klasman Hakemi SÜLEYMAN SOYUTÜRK'ün, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
135- Üst Klasman Yardımcı Hakemi ŞENOL BEKTAŞ'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
136- Klasman Yardımcı Hakemi TAHA BERKE EL'in, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
137- Klasman Hakemi TAYFUN GÜZ'ün, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
138- Klasman Yardımcı Hakemi TOLGA DÜYÜNCÜ'nün, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
139- Klasman Yardımcı Hakemi TURHAN BEYKE'nin, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
140- Klasman Yardımcı Hakemi UFUK TATLICAN'nın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
141- Klasman Yardımcı Hakemi UFUK ÇELEBİ'nin, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
142- Klasman Yardımcı Hakemi UFUK OSMAN SOLMAZ'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
143- Klasman Yardımcı Hakemi ULAŞ KAÇMAZ'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
144- Klasman Yardımcı Hakemi UMUT KAPTAN'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
145- Klasman Hakemi UMUT YALÇINKAYA'nın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
146- Klasman Yardımcı Hakemi UMUT İKİSİVRİ'nin, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
147- Klasman Yardımcı Hakemi YAKUP YAPICI'nın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
148- Klasman Yardımcı Hakemi YASİN ŞEN'in, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
149- Klasman Yardımcı Hakemi YASİN EMRE CEYLAN'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
150- Üst Klasman Hakemi YUNUS DURSUN'un, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
151- Klasman Hakemi YUNUS EMRE ÇİFTÇİ'nin, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
152- Üst Klasman Hakemi ZORBAY KÜÇÜK hakkında, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca incelemenin devamına,
Karar verilmiştir.