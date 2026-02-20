İSTANBUL 18°C / 8°C
20 Şubat 2026 Cuma
  • PFDK'den 3 Süper Lig kulübüne para cezası
Spor

PFDK'den 3 Süper Lig kulübüne para cezası

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Süper Lig ve 1. Lig'de çeşitli ihlaller nedeniyle kulüp ve görevlilere para cezası ile men yaptırımları uyguladı. Ayrıca bazı taraftarların kartları da bloke edildi.

20 Şubat 2026 Cuma 18:33
PFDK'den 3 Süper Lig kulübüne para cezası
ABONE OL

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trendyol Süper Lig'den 3 kulübe para cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Disiplin Kurulu, farklı ihlallerden dolayı Beşiktaş'a 880 bin, Trabzonspor'a 440 bin, Gaziantep FK'ye 63 bin lira para cezası kesti.

Kurul, Gaziantep FK antrenörlerinden Anıl Demirci'ye 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 80 bin, Zecorner Kayserispor antrenörü Muhammed Türkmen'e ise 40 bin lira para cezasına hükmetti.

PFDK; Beşiktaş, Galatasaray, Kasımpaşa, Trabzonspor ve TÜMOSAN Konyasporlu bazı taraftarların elektronik bilet kapsamındaki kartlarını bir sonraki maç için bloke etti.

Disiplin Kurulu, Trendyol 1. Lig'den ise Amed Spotif Faaliyetler'e 634 bin, Arca Çorum FK'ye 190 bin lira, Atko Grup Pendikspor'a 31 bin 500, Bandırmasporlu futbolcu Amidou Badji'ye 1 maçtan men ve 13 bin 500 lira para cezası verdi.

  • futbol disiplin kurulu
  • para cezası

