PFDK'den Adem Büyük ve Rafael'e ceza

DHA 25 Şubat 2021 Perşembe 17:59 - Güncelleme: 25 Şubat 2021 Perşembe 17:59

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Yeni Malatyaspor Kulübü sporcusu Adem Büyük'e 1maç men cezası ve 6 bin 500 TL para cezası verdi.

PFDK'nın aldığı kararlar şöyle:

"- YENİ MALATYASPOR Kulübü sporcusu ADEM BÜYÜK'ün, 20.02.2021 tarihinde oynanan YENİ MALATYASPOR-İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Süper Lig müsabakasında, resmi güvenlik görevlisine yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-a ile 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 6.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK'nın, 19.02.2021 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-TRABZONSPOR A.Ş. Süper Lig müsabakasında, protokol tribününe talimatta belirlenen sayıdan fazla kişinin alınmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 48.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,(oyçokluğu)

Aynı müsabakada MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK sporcusu RAFAEL PEREIRA DA SILVA'nın, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi ve çift sarı kart görmesi nedeniyle oynamaması gereken müsabaka dışında ayrıca 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

- KASIMPAŞA A.Ş.'nin, 20.02.2021 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. Süper Lig müsabakasında, COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

- GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.'nin, 21.02.2021 tarihinde oynanan GAZİANTEP FK A.Ş.-FRAPORT-TAV ANTALYASPOR Süper Lig müsabakasında, protokol tribününe talimatta belirlenen sayıdan fazla kişinin alınmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,(oyçokluğu)

- DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübünün, 21.02.2021 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR-HES KABLO KAYSERİ SPOR Süper Lig müsabakasında, mensuplarının müsabaka sonrasında saha içerisinde toplu olarak fotoğraf çektirmelerinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübü görevlisi ERHAN ERDOĞAN'ın, yeşil zemine girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

- BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübünün, 21.02.2021 tarihinde oynanan BÜYÜKŞEHİR BLD. ERZURUMSPOR-ATAKAŞ HATAYSPOR Süper Lig müsabakasında, yedek kulübesinde yer alan mensuplarının sosyal mesafe kuralına uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübü sporcusu ARVYDAS NOVIKOVAS hakkında, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

Aynı müsabakada BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübü sporcusu CENK AHMET ALKILIÇ hakkında, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA, karar verilmiştir."