PFDK'den Ahmet Nur Çebi ve Selahattin Baki'ye ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye 28 gün, Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki'ye ise 21 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden PFDK kararlarıyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

1- TRABZONSPOR A.Ş. 'nin, 08.04.2023 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 7. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 190.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN KALE ARKASI KAPALI G nolu bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

2- YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübünün, 10.04.2023 tarihinde oynanan YUKATEL KAYSERİSPOR-HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Kulübünün, 10.04.2023 tarihinde oynanan VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 175.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan BATI ALT TRİBÜN 207 numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

4- FENERBAHÇE A.Ş. 'nin, 10.04.2023 tarihinde oynanan VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 9. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 250.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY TRİBÜN 304, 305, 306 ve 307 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

FENERBAHÇE A.Ş. 'nin, yöneticisinin müsabaka sonrası basın mensuplarına yaptığı ve kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalarda yer alan sportmenliğe aykırı hareketler ve Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamalar nedeniyle FDT'nin 36/1-d, 38/3. ve 10/2. maddeleri uyarınca 200.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılması,

FENERBAHÇE A.Ş. idarecisi SELAHATTİN BAKİ'nin, müsabaka sonrası basın mensuplarına yaptığı ve kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketleri ve Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamaları nedeniyle FDT'nin 36/1-b, 38/2 ve 10/2. maddeleri uyarınca 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, 08.04.2023 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-İSTANBULSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 175.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY KALE ARKASI TRİBÜN 203-204-205, DOĞU TRİBÜN 302-303-304, KUZEY KALE ARKASI TRİBÜN 402-403-404 ve BATI TRİBÜN SOL-SAĞ numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

6- İSTANBULSPOR A.Ş. sporcusu VALON ETHEMİ'nin, 08.04.2023 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-İSTANBULSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 26.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

7- FRAPORT TAV ANTALYASPOR Kulübünün, 07.04.2023 tarihinde oynanan ARABAM.COM KONYASPOR-FRAPORT TAV ANTALYASPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

8- BİTEXEN GİRESUNSPOR Kulübü hakkında, 09.04.2023 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-BİTEXEN GİRESUNSPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasında, Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkında Açıklamalar nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

BİTEXEN GİRESUNSPOR Kulübü başkanı NAHİD RAMAZAN YAMAK hakkında, Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkında Açıklamalar nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

BİTEXEN GİRESUNSPOR Kulübü idarecisi FERHAT KARADEMİR hakkında, Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkında Açıklamaları nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

9- BEŞİKTAŞ A.Ş. başkanı AHMET NUR ÇEBİ'nin, 10.04.2023 tarihinde basın mensuplarına yaptığı açıklamalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi ve Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamaları nedeniyle FDT'nin 36/1-b, 38/2. ve 10/2. maddeleri uyarınca 28 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 66.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.