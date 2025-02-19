TFF Hukuk Müşavirliği, Galatasaray ve Dursun Özbek'in "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" sebebiyle PFDK'ya sevk edildiğini duyurdu.
İşte o açıklama;
"Hukuk Müşavirliği'nce 19.02.2025 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.
GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 19.02.2025 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yer alan "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar " nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
GALATASARAY A.Ş. Kulübü Başkanı DURSUN AYDIN ÖZBEK'in 19.02.2025 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yer alan "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."