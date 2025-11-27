İSTANBUL 22°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Kasım 2025 Perşembe / 7 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,43
  • EURO
    49,3213
  • ALTIN
    5666.99
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • PFDK'ya sevk edilmişti! Ederson için karar açıklandı
Spor

PFDK'ya sevk edilmişti! Ederson için karar açıklandı

Fenerbahçe'nin Brezilyalı file bekçisi Ederson, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. Yapılan açıklamada deneyimli kaleciye ceza verilmediğini bildirildi.

Haber Merkezi27 Kasım 2025 Perşembe 19:32 - Güncelleme:
PFDK'ya sevk edilmişti! Ederson için karar açıklandı
ABONE OL

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Disiplin Kurulu, Fenerbahçe'nin tecrübeli file bekçisi Ederson için kararını verdi. PFDK'dan yapılan açıklamada, Brezilyalı file bekçisine ceza verilmediği belirtildi.

İşte ilgili açıklama;

"Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu EDERSON SANTANA DE MORAES hakkında, rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA karar verilmiştir."

ROLAND SALLAI'NİN CEZASI BELLİ OLDU!

Öte yandan Galatasaray'da son oynanan Gençlerbirliği maçında kırmızı kart gören Roland Sallai'ye 2 maç ceza verildi.

PFDK, Macar futbolcunun rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle, oyuncuya 2 maç ceza verildiğini açıkladı.

ÖNERİLEN VİDEO

Faciaya kıl payı: Heyelan anı kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.