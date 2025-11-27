Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Disiplin Kurulu, Fenerbahçe'nin tecrübeli file bekçisi Ederson için kararını verdi. PFDK'dan yapılan açıklamada, Brezilyalı file bekçisine ceza verilmediği belirtildi.

İşte ilgili açıklama;

"Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu EDERSON SANTANA DE MORAES hakkında, rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA karar verilmiştir."

ROLAND SALLAI'NİN CEZASI BELLİ OLDU!

Öte yandan Galatasaray'da son oynanan Gençlerbirliği maçında kırmızı kart gören Roland Sallai'ye 2 maç ceza verildi.

PFDK, Macar futbolcunun rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle, oyuncuya 2 maç ceza verildiğini açıkladı.