İSTANBUL 17°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Şubat 2024 Salı / 27 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,5502
  • EURO
    32,8618
  • ALTIN
    1988.04
  • BIST100
    8776.7
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Phil Foden coştu, Manchester City kazandı!
Spor

Phil Foden coştu, Manchester City kazandı!

İngiltere Premier Lig'de Manchester City, misafir olduğu Brentford'u Phil Foden'ın golleriyle 3-1 yendi.

6 Şubat 2024 Salı 01:41 - Güncelleme:
Phil Foden coştu, Manchester City kazandı!
ABONE OL

İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında Thomas Frank'in ekibi Brentford ile Pep Guardiola'nın yönetimindeki Manchester City karşı karşıya geldi.

G-Tech Community Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Manchester City 3-1 kazanırken goller; 45+3, 53 ve 70. dakikalarda Phil Foden'dan geldi.

Ev sahibi Brentford'un tek golünü 21. dakiakda Neal Maupay kaydederken golün asisti kaleci Mark Flekken'den geldi. Flekken, bu sezon Premier Lig'de asist yapan ilk kaleci oldu.

Bu sonuçla birlikte Manchester City puanını 49'a yükseltirken, Brentford 22 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Manchester City evinde Everton'u konuk ederken, Brentford deplasmanda Wolverhampton ile karşılaşacak.

İşte Premier Lig'de zirve yarışının son durumu;

1- (51) Liverpool (23 maç)

2- (49) Man City (22 maç)

3- (49) Arsenal (23 maç)

4- (46) Aston Villa (23 maç)

5- (44) Tottenham (23 maç)

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.