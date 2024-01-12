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Spor

Phil Giles: Yunus Emre Konak heyecan verici

Brentford Futbol Direktörü Phil Giles, Sivasspor'dan kadrosuna kattıkları Yunus Emre Konak hakkında açıklamalarda bulundu.

12 Ocak 2024 Cuma 20:55 - Güncelleme:
Phil Giles: Yunus Emre Konak heyecan verici
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Kış transfer döneminde hızlı başlayan ve Sivasspor'dan, Yunus Emre Konak'ı kadrosuna katan Brentford'da futbol direktörü Phil Giles açıklamalarda bulundu.

Yunus Emre Konak'ın heyecan verici bir oyuncu olduğunu söyleyen Phil Giles, "Yunus Emre heyecan verici bir oyuncu ve onu kadromuza kattığımız için çok mutluyuz." dedi.

Yunus Emre Konak'ın müthiş bir potansiyeli olduğunu söyleyen Phil Giles, "Yunus Emre agresif, rakiplerine yakın oynayan, ikili mücadele kazanan ve topu takımına kazandıran bir stile sahip. Kendisi müthiş bir yeteneğe sahip özellikle oyunun hücum tarafında hâlâ çok fazla gelişme potansiyeli var ve oyunun her alanında onunla çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadelerini kullandı ve şu sözlerle cümlelerini noktaladı:

"Transfer ekibimiz hızlı hareket etmemizi ve onu bir an önce kadromuza katmamıza sağladı. Yunus'la çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz ve umarım zamanı gelince A takıma kadar ilerleyebilir."

  • Brentford FC
  • Phil Giles
  • Yunus Emre Konak

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