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Spor

Philadelphia 76'ers 20 sayı geriden döndü

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Doğu Konferansı temsilcisi Philadelphia 76'ers, ilk yarıda bir ara 20 sayı geriye düştüğü mücadeleyi, yıldız oyuncularıyla çevirdi ve konuk ettiği Los Angeles Clippers'ı 119-114'lük skorla geçti.

24 Aralık 2022 Cumartesi 11:56 - Güncelleme:
Philadelphia 76'ers 20 sayı geriden döndü
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Galibiyet serisi 7 maça çıkan ve 19. kez kazanan Philadelphia'da all-star oyunculardan Joel Embiid, 44 sayı ve 7 ribauntla skora büyük katkı verirken, James Harden ise 20 sayı, 21 asist ve 11 ribauntla "triple-double" yaptı. Harden, kariyerinin asist rekorunun yanı sıra triple-double'lı NBA asist rekorlarının sahibi Wilt Chamberlain ve Maurice Cheeks'i de yakaladı.

Bu sezon 15. kez kaybeden Clippers'ta Kawhi Leonard 28 sayı ve 5 asist, Paul George 22 sayı, Norman Powell 21 sayı, 4'er asist ve ribauntla oynadı.

  • Philadelphia 76ers
  • Los Angeles Clippers

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